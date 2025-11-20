Ardeiul iute, beneficii

Pe lângă întrebuințarea sa în scop culinar, ardeiul iute poate fi folosit şi în scop medicinal. Este recunoscut universal pentru proprietățile sale de a încălzi organismul și de a pune sângele în mișcare, datorită substanței pe care o conține, numită capsaicină. Astfel, este frecvent utilizat în industria farmaceutică, fiind baza numeroaselor unguente sau plasturi cu rol încălzitor și de stimulare a circulație sangvine.

De asemenea, este un excelent analgezic și un puternic decongestionant. Așadar, nu ezitați să consumați ardei iute ori de câte ori ați răcit și aveți nasul înfundat.

Ardeiul iute are efect și asupra stării de bine, deoarece capsaicina stimulează creierul care eliberează endorfine ce dau o stare de bine organismului. Este cunoscut și efectul său de tonic cardiac, studii recente efectuate au demonstrat că scade nivelul de colesterol și reduce gravitatea unor boli cardiace.

Ardei iute, planta care stimulează memoria

Este indicat și pentru întărirea sistemului imunitar, deoarece este bogat în vitaminele A și C, poate fi așadar un aliat împotriva răcelii și a gripei. Este stimulent pentru memorie, îmbunătățește digestia, iar consumul regulat și moderat ajută la pierderea în greutate.

Îl puteți consuma, atât în stare crudă, cât și sub formă de pulbere, însă aveți grijă la cantitate, deoarece este un puternic stimulent și consumat în cantități mari poate cauza arsuri ale stomacului, mai spun fitoterapeuții.