Lecție de viață: Tânărul din Iași care s-a dus călare la spital să-și vadă soția a donat din ajutoarele primite

Sergiu este un om simplu, muncitor și de o modestie cum rar poți întâlni, scrie presa locală.

Luptătorul Cătălin Moroșanu a deschis un cont bancar pe numele acestuia și a promis că îi va construi o casă, dar primul impuls al tânărului a fost de a dona o parte din ajutoarele primite de la oamenii care au sărit să-l ajute cu alimente, haine și bani.

„Ce să vă spun… Dumnezeu m-a ajutat așa cum nu speram vreodată. Nu m-am gândit în viața mea că voi ajunge să am ce îmi trebuie și nu m-am gândit niciodată că o să pot da din puținul meu și altora”, a declarat Sergiu.

Tânărul a povestit că duminică s-a trezit la ușă cu o femeie. Aceasta i-a spus că a auzit că a primit mai multe cadouri și l-a rugat dacă poate să-i dea și ei ceva de mâncare pentru cei cinci copii ai săi.

Sergiu nu a stat pe gânduri și i-a dat femeii ceva alimente și pampers.

„A venit la mine… știu că sunt săraci, așa cum suntem și noi… I-am dat câteva alimente și pampers”, a spus Sergiu.

„Cum pot eu să nu dau când Dumnezeu mi-a dat și mie? Nu pot să nu fiu așa… Am mers și cu un bătrân și am cumpărat o rețetă de la farmacie din banii pe care eu i-am primit”, a mai spus tânărul.

Imaginile cu Sergiu Ciobotariu, din Răducăneni, au devenit virale pe rețelele de socializare. Tânărul spune că a vrut să își vadă fiul și a încercat să ia un un mijloc de transport în comun până la spital, însă nu a fost lăsat. De aceea a fost nevoie să apeleze la cal pentru a ajunge să își vadă fiul nou născut. El spune că voia să îi ducă mâncare și pamperși soției sale.

„Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a spus Sergiu, potrivit BZI.ro.