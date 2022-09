O înregistrare publicată de Tayga.info, un site local din Siberia, și redistribuită de Pjotr Sauer, corespondentul cotidianului britanic The Guardian pentru Rusia și Ucraina, arată cum joi dimineața numeroși bărbați dintr-un orășel aflat în regiunea Iacutia au fost urcați în autobuze pentru a fi duși la centrele de recrutare militară, relatează HotNews.ro.

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT