DT: Este adevărat că președintele Iohannis v-a cerut demisia în vara lui 2018 înainte să semneze decretul de revocare?

Laura Codruța Kovesi: Da, este un lucru pe care nu l-am făcut public. A fost o discuție între noi. N-am considerat că trebuie să fac public acest lucru. Mi-a cerut demisia. Am refuzat.

DT: De ce?

Laura Codruța Kovesi: Pentru că nu avem niciun motiv să demisionez. Rolul meu nu este să ajut președinții să treacă peste momente delicate când trebuie să explice propriile lor decizii. Nu mă consideram vinovată cu nimic. Așteptam să ….la finalul mandatului, dacă am fost revocată, cineva măcar să mulțumească pentru ce am făcut, nu să-mi ceară demisia.

DT: Ați fost dezamăgită că v-a cerut demisia atunci?

Laura Codruța Kovesi: Nu, nu.

DT: Cum ați luat-o?

LCK: N-am luat-o în niciun fel. Știam că este acea decizie a Curții Constituționale. Știam că trebuie să semneze decretul de revocare. Mă așteptam să mi se spună ok, mulțumim pentru ce ai făcut la DNA, bine, rău nu contează. Eu am mulțumit tuturor celor care au fost înaintea mea și colegilor pentru munca lor. Mi s-a cerut demisia. Am zis că nu, ce zic eu dimineața când mă uit în oglindă? Vreau să fiu cu conștiința împăcată, să fiu liniștită. Și asta a fost.

DT: Bun. DNA-ul pe care l-ați condus câțiva ani a marcat recent 20 de ani de la înființare. Privită cu detașare de la Luxemburg, ce ați spune azi despre activitatea DNA?

Laura Codruța Kovesi: Detașată nu pot să fiu, am lucrat 5 ani acolo. Au fost 5 ani foarte grei și cu colegi care și-au asumat foarte multe riscuri. Vă amintiți că o perioadă lungă de timp toți am fost hărțuiți, umiliți, atacați, făcuți în toate felurile, doar pentru că am îndrăznit să ne facem treaba. Eu nu zic că am fost perfecți, nu zic că am fost perfecți, nu zic că dosarele au fost perfecte.

Poate au fost colegi care au făcut greșeli, poate că au fost dos dosare în care n-a fost sută la sută perfecțiunea, dar ne-am străduit, am încercat să arătăm că legea este egală pentru toată lumea. Am avut curaj, ne-am asumat ceea ce avem de făcut. Deci, pentru mine, DNA rămâne o instituție care va fi în sufletul meu și nu pot să fiu detașată. Și sunt aceeași oameni în DNA acum. Dacă ar fi să comentez, aș spune: nu-i lăsați singuri. Deci, o perioadă lungă de timp, cel puțin până a început Parchetul European să lucreze, ei au fost lăsați singuri.

Rep: De către cine, cine nu trebuie să-i lase?

Laura Codruța Kovesi: De toate celelalte autorități ale statului. Singurii care i-au sprijinit a fost încă opinia publică, probabil că n-au obținut rezultatele la nivelul de așteptare al societății, dar eu văd că ei se străduiesc, eu văd că muncesc.

Sunt aceeași oameni care au curaj și acum, nu sunt singuri. Sunt împreună cu Parchetul European și lucrăm împreună. Și avem dosare în care lucrăm împreună cot la cot și sunt convinsă că o să vină și rezultate. Deci, dacă ar fi să zic de ceva de DNA aș zice: nu vă lăsați și continuați și fiți curajoși.

E greu, e dificil să-ți asumi responsabilități, dar ai o instituție în spatele tău, ești protejat de lege, că ești independent și acum ai și o instituție europeană care trebuie să stabilească niște standarde și care te ajută. Deci, doar cumva să-și regăsească curajul și să lucreze în continuare, pentru că sunt convinsă că o fac.