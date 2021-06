Potrivit agendei publice a președintelui României de pe site-ul Administrației Prezidențiale, Iohannis are, astăzi, de la ora 10:00, o întrevedere şi cu preşedintele Parlamentului eston, Jüri Ratas.



45 de minute mai târziu, președintele va depune o coroană de flori la Monumentul Războiului de Independenţă.

Pe agenda vizitei în Estonia se mai află şi o vizită la Primăria oraşului Tallinn, la Centrul e-Estonia şi o alta la start-up-ul Unicorn Squad, şcoală profesională de robotică.



Vă reamintim că preşedinteleIohannis a început, miercuri, o vizită de stat de două zile în Estonia. În prima zi a vizitei sale, Iohannis a fost primit la Palatul Kadriorg de omologul său eston, Kersti Kaljulaid.

Cei doi şefi de stat au avut convorbiri tete-a-tete, iar la final au susţinut o declaraţie comună de presă.

„2021 este anul celebrării centenarului relațiilor bilaterale și a celor 30 de ani de la reluarea acestora. Dincolo de momentul simbolic, vizita reprezintă o continuare a dialogului deschis și constant cu doamna președinte. Am subliniat interesul deosebit pentru intensificarea schimburilor comerciale și sectoriale. Am mai remarcat că după problemele generate de pandemie, relațiile noastre economice cunosc de la începutul acestui an un reviriment îmbucurător”, a spus Klaus Iohannis.

Întrebat care sunt poziţiile Estoniei şi României cu privire la viitorul NATO, președintele României a răspuns: „Daţi-mi voie să încep cu ce am spus luni, după Summitul NATO, atunci am spus-o la sfârşitul intervenţiei mele. Prin deciziile luate la Summitul NATO din 14 iunie, România şi românii sunt mai bine protejaţi, securitatea României este mai bine garantată. Pentru statele noastre, pentru naţiunile noastre amândouă, relaţia transatlantică puternică este vitală. Relaţia transatlantică nu este o relaţie de tip diplomatic doar, sau economic doar, relaţia transatlantică este chiar baza democraţiilor noastre, care se bazează pe valori. Şi aş menţiona, în acest context, ceva ce a spus preşedintele Biden în cadrul alocuţiunii pe care a ţinut-o la NATO: din păcate, în ziua de astăzi, în lume sunt mai puţine democraţii şi mai multe autocraţii. Este îngrijorător şi este sarcina noastră, este obiectivul nostru, să păstrăm abordarea noastră democratică. Asta înseamnă să fim puternici”.