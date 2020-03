Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: "Am intrat deja pe nisipuri mișcătoare! Doamne, ajută-ne să nu fim proști!"

Din păcate, din cauza nerespectării comandamentelor Stării de urgenta, guvernele nu au alta metoda de a opri pandemia, decât monitorizarea și pedepsirea drastică a celor care încalcă regulile! Nu mai este un secret pentru nimeni ca exista o tehnologie bazată pe senzori și algoritmi puternici! China ne-a demonstrat tuturor ca prin folosirea programelor de recunoaștere faciala, prin controlul strict al smartphone-urile si prin obligarea oamenilor sa raporteze starea medicală și temperatura corpului, a reușit intr-un timp record, atât identificarea celor cu Covid 19, cât și urmărirea persoanelor care nu respecta izolarea sau carantina!

Dacă populațiile aflate in carantina nu respecta ordinile stării de urgenta, următorul pas pe care îl vor decide guvernele va fi introducerea brățărilor electronice obligatorii care vor monitoriza NON stop, bătăile inimii și temperatura. Datele rezultate sunt protejate și analizate prin algoritmi guvernamentali. Astfel, autoritățile vor ști că suntem bolnavi, unde am fost și pe cine am întâlnit. Multiplicarea virusului ar putea fi astfel diminuata drastic sau chiar eliminata. Un astfel de sistem ar putea opri, probabil, epidemia în câteva zile. Suna grozav, nu? Dar oare chiar e bine, chiar ne dorim asta? Pe mine unul ma cam înspăimântă ideea!

Am intrat deja pe nisipuri mișcătoare! Cum vom străbate acest desert al incertitudinii depinde atât de noi, cât și de guvernanții noștri! Libertatea este cel mai de preț dar al omenirii! Frica ne va împinge sa o restrângem? Sau avem voința necesară de a colabora cu guvernele noastre, prin ascultare și disciplina? Aceste sunt provocările noastre începând de astăzi! Doamne, ajuta-ne sa nu fim prosti!

