JD Vance vorbește despre sfârșitul vremurilor și „energii întunecate”. „Nu aș fi șocat dacă Antihristul ar umbla printre noi”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 17:09

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a făcut o serie de declarații neobișnuite despre credință, Antihrist, inteligența artificială și ceea ce el descrie drept „energii spirituale întunecate”. Vance a abordat inclusiv tentativa de asasinare a lui Donald Trump din 2024 și a spus că, în anumite situații, a perceput o atmosferă pe care a asociat-o cu un „întuneric” spiritual.

Distribuie articolul