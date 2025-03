Cu un design robust, tehnologii avansate și capacități de transport remarcabile, acest model este perfect pentru antreprenorii care doresc să-și optimizeze operațiunile și să își dezvolte afacerea.

Performanță și eficiență: De ce să alegi IVECO Daily?

1. Construcție robustă și versatilitate maximă

Autoutilitara IVECO Daily adoptă o abordare diferită față de majoritatea autoutilitarelor mari. În loc să folosească o structură unitară, acesta are un șasiu pe care este montată caroseria, la fel cum s-a făcut încă de la introducerea modelului în 1978. Această construcție îi conferă o rezistență deosebită, fiind ideală pentru sarcini foarte grele.

Această soluție de inginerie se bazează pe experiența IVECO ca producător de camioane și permite o masă totală maximă autorizată (MTMA) de până la 7,0 tone. Deși versiunea de 3,5 tone are o sarcină utilă mai mică decât a competitorilor, din cauza construcției inspirate din camioane, acum există opțiuni pentru reducerea greutății vehiculului și îmbunătățirea capacității de transport.

2. Confort și tehnologie de ultimă generație

Ajuns acum la a treia generație, cel mai recent model Daily a fost lansat pentru prima dată în 2014. După o actualizare majoră în 2019, a continuat să evolueze și să se îmbunătățească, punând accent pe confort pentru anul model 2022, iar acum primește o nouă actualizare semnificativă pentru anul model 2024 (cunoscut sub numele de IVECO Daily MY24).

Modificările din această perioadă includ integrarea Amazon Alexa și alte funcții inteligente de conectivitate, un nivel de siguranță îmbunătățit, scaune cu spumă cu memorie pentru un confort superior și opțiunea unei suspensii pneumatice pe toate roțile.

Pentru versiunea MY24, noutățile includ ecrane digitale noi, un interior al cabinei revizuit și funcții de siguranță îmbunătățite, inclusiv modificări structurale ale autoutilitarei.

Noua generație de autoutilitare IVECO Daily oferă un bord complet digital de 10.25 inch, dotat cu o interfață modernă și ușor de utilizat. De asemenea, sistemul de infotainment îmbunătățit permite integrarea dispozitivelor mobile și controlul vocal al funcțiilor esențiale din cabină.

Pentru șoferii care petrec multe ore pe drum, sistemele de Keyless Entry & Go și comenzile de la distanță adaugă un plus de comoditate și eficiență.

3. Conectivitate avansată pentru gestionarea eficientă a flotelor

IVECO Daily vine cu servicii digitale de ultimă generație, care permit monitorizarea vehiculului în timp real prin aplicația Easy Daily sau portalul IVECO ON.

Aceste funcții sunt esențiale pentru administratorii de flotă, deoarece oferă posibilitatea de a controla setările ADAS, optimiza consumul de combustibil și planifica rutele în funcție de condițiile de trafic.

Siguranță de top pentru șoferi și pietoni

IVECO Daily îndeplinește cele mai stricte standarde de siguranță, depășind cerințele reglementare GSR pentru vehiculele comerciale ușoare. Dotările avansate includ:

- Sisteme ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) pentru prevenirea accidentelor

- Blind Spot Warning – avertizare pentru unghiurile moarte

- Traffic Jam Assist – asistență în trafic aglomerat

- Rear Cross Traffic Braking – frânare automată la mersul înapoi

- Door Opening Warning – avertizare la deschiderea ușii, pentru protecția bicicliștilor

- IVECO Dailybeneficiază de direcție asistată electric (EPAS), aliniindu-se la standardele modelelor precum Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter și Ford Transit. Aceasta nu doar că reduce efortul necesar la volan, dar permite și integrarea unor sisteme avansate de siguranță, inclusiv asistență proactivă pentru menținerea benzii de rulare.

- Pe lângă aceasta,Daily este disponibil cu tempomat adaptiv, frânare automată de urgență și asistență la rafale de vânt laterale. Modelele echipate cu transmisia automată Hi-Matic pot include și funcția Traffic Jam Assist, care controlează frânarea și accelerarea în traficul aglomerat stop-and-go. De asemenea, sunt disponibile Hill Descent Control (control pentru coborârea pantelor) și Traction Plus, un mod de conducere ce îmbunătățește aderența pe suprafețe dificile.

- În plus, fiecareIVECO Daily nou vine echipat standard cu un sistem avansat de conectivitate. IVECO oferă un abonament gratuit de cinci ani la mai multe servicii de monitorizare la distanță, reunite sub platforma IVECO ON. Acest sistem asigură mentenanță predictivă, alertând proprietarii cu privire la posibile probleme înainte ca vehiculul să se defecteze, maximizând astfel timpul de funcționare al autoutilitarei.

Aceste caracteristici nu doar că reduc riscul accidentelor, dar și oferă șoferului o experiență de conducere sigură și fără stres.

Un pas spre sustenabilitate: IVECO Daily electric și bio-CNG

Într-o eră în care sustenabilitatea devine o prioritate, IVECO Daily vine și în variante electrice și bio-CNG, oferind soluții eficiente și prietenoase cu mediul. Aceste modele sunt perfecte pentru afacerile care doresc să reducă emisiile de carbon și să beneficieze de costuri operaționale mai mici pe termen lung.

Găsește modelul potrivit la distribuitorul autorizat IVECO Auto Schunn Sibiu

Dacă ești interesat de achiziționarea unei autoutilitare IVECO Daily, te poți baza pe distribuitorul autorizat IVECO Auto Schunn Sibiu pentru a găsi modelul care se potrivește cel mai bine nevoilor afacerii tale.

Auto Schunn Sibiu îți oferă:

Gama completă de modele IVECO Daily

Consultanță specializată și oferte personalizate

Servicii de întreținere și reparații autorizate

Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru transport urban, livrări door-to-door sau distribuție regională, IVECO Daily este alegerea inteligentă pentru orice afacere mică cu ambiții mari.

Dacă ești în căutarea unei autoutilitare IVECO Daily sau ai nevoie de consultanță specializată, distribuitorul autorizat IVECO Auto Schunn Sibiu îți pune la dispoziție modele adaptate nevoilor tale, alături de servicii complete de întreținere și suport tehnic.

Descoperă acum avantajele unui IVECO Daily și du-ți afacerea la următorul nivel!