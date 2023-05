"Ne dorim sa mergem in continuare (in aceasta formula - n.r.). Negocierile continua dar nu pe functii, pe program de guvernare. Nu as merge intr-acolo incat sa nu ne asumam impreuna responsabilitatea guvernarii.

Cred ca exista vointa politica. Continuitatea politica inseamna 3 lucruri. Inseamna ficienta, continuitate si guvernare functionala.

Orice fel de discutie referitoare la functii si ministere e sistata. Continuam discutiile doar pe programe de guvernare. Modalitatea in cxare se va rezolva rotativa (...), consideram ca lucrurile astea se pot face rapid", a declarat Stroe, la Realitatea PLUS.