Iohannis: "Felicit Bursa de Valori București pentru efortul depus în promovarea României la statutul de piață emergentă"

Vedeti in continuare mesajul prezentat de Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential in cadrul Departamentului Politici Economice si Sociale:



"Felicit Bursa de Valori Bucuresti pentru efortul depus in promovarea Romaniei la statutul de piata emergenta. Este nu doar o performanta istorica in sine, ci si o confirmare a potentialului de dezvoltare de care economia noastra dispune. Sper ca acest nou statut sa se transpuna in cresterea capitalizarii bursiere, pentru ca tara noastra sa devina un jucator important pe pietele financiare din regiune, tot mai dinamice si competitive.

Cu totii ne dorim sa vedem mai mult capital romanesc listat la bursa si tot mai multe companii care sa apeleze la piata de capital pentru a-si finanta proiectele de investitii. Putem spune ca astazi incepe marea provocare pentru sistemul nostru financiar si pentru actorii care formeaza arhitectura acestuia: Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, societatile de investitii financiare si alti operatori.

Aveti un rol deosebit de important pentru piata romaneasca de capital, in special in ceea ce priveste posibilitatea de a oferi companiilor conditii cat mai atractive din punct de vedere financiar, capabile sa motiveze si sa conduca la listarea cat mai multor firme la bursa.



Totodata, este foarte important ca cetatenii sa beneficieze de un sistem financiar modern, prin produse financiare cat mai avantajoase, usor de accesat si de gestionat.

Doamnelor si domnilor,



Contrar unor anticipari initiale, efectele negative ale pandemiei COVID-19 se dovedesc profunde si cu bataie mai lunga in planul economiei reale. In acest context, ne-am putea confrunta cu ample modificari structurale, prin reasezarea unor sectoare economice sau chiar a unor intregi industrii, cu impact direct nu numai asupra companiilor, ci si asupra statelor si cetatenilor, in general.



Asa cum stiti, in toata aceasta perioada, m-am implicat direct, impreuna cu premierul Ludovic Orban si cu membrii Guvernului, in identificarea masurilor necesare pentru protejarea locurilor de munca si sustinerea companiilor prin diverse programe de sprijin financiar.

Pe langa accelerarea investitiilor in infrastructura, prioritare sunt acum dezvoltarea prin digitalizare, inovare, introducerea de noi tehnologii in economie si administratie, precum si cresterea competitivitatii la export a bunurilor si serviciilor romanesti.



Dupa o contractie economica de 10% pe trimestrul 2, masurile cuprinse in Planul de Relansare a economiei incep sa-si arate roadele, prin revenirea comertului, dar si a industriei, intr-o anumita masura, ceea ce ne ofera motive de optimism si de incredere ca ne aflam pe drumul cel bun.



Doamnelor si domnilor,



Am insistat continuu asupra nevoii de predictibilitate a legislatiei si a politicilor publice. Am vazut cu totii, prin OUG 114, unde pot duce excesele, nepriceperea dar si reaua credinta in materie de legiferare, dublate de ignorarea mecanismelor economiei de piata de catre fostele guvernari.



Dumneavoastra, reprezentantii industriei financiare, intelegeti cel mai bine necesitatea ca Romania sa se consolideze, in viitorul apropiat, pe calea responsabilitatii economice, prin politici care sa refaca echilibrele macroeconomice, puternic destabilizate in ultimii ani.



Situatia finantelor publice este foarte complicata, in conditiile unui deficit bugetar estimat la 8,6% din PIB in anul curent. De aceea, adresez inca o data un indemn la responsabilitate in privinta gestionarii situatiei bugetare.



Este imperativ sa tinem la distanta capcanele populismului bugetar, de care Parlamentul abunda in aceasta perioada, in ciuda oricaror evidente economice si financiare. Trebuie sa fim constienti ca cea mai sigura solutie impotriva populismului financiar este educatia economica sanatoasa. Aceasta ghideaza subtil, dar esential, dezvoltarea natiunilor.



Tocmai de aceea, lansez catre dumneavoastra, catre mediul antreprenorial si cel financiar-bancar, provocarea unui efort comun de dezvoltare a educatiei economice si financiare, prin implicarea tuturor factorilor relevanti, de la institutiile de reglementare pana la actorii din sistemul financiar si universitatile de profil. Va asigur ca voi sustine activ un asemenea demers sau proiect de promovare a educatiei economice.



Doamnelor si domnilor,



Includerea Romaniei in randul pietelor emergente este un puternic semnal de incredere pentru investitori, un semnal de speranta si predictibilitate pentru intreprinzatori, prin cresterea capacitatii lor de finantare. In plus, ascensiunea noastra in categoria pietelor emergente are si potentialul de a contribui la promovarea imaginii Romaniei, ca destinatie atractiva de business.



Insa, pentru a-si proba eficienta, piata de capital trebuie puternic integrata si asimilata in economia si viata noastra sociala. Prin piata de capital se poate dezvolta capitalismul modern din zilele noastre si tot piata de capital are potentialul de a fi acel motor inteligent prin care Romania poate creste spectaculos.



Depinde doar de noi sa fructificam aceasta oportunitate deosebita si sa luam masurile necesare pentru a beneficia la maximum de toate avantajele nou create, context in care rolul Autoritatii de Supraveghere Financiara si al Bursei de Valori sunt esentiale.



Va doresc mult succes tuturor!"