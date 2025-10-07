„Conducerea Metrorex a solicitat creșterea gradului de mobilizare pentru prevenire și intervenție rapidă în vederea asigurării funcționării în condiții optime a rețelei de metrou”, anunță Metrorex, în contextul codului roșu de ploi, care intră în vigoare în câteva ore.

Compania spune că, deja, în unele stații, infiltrațiile „au fost mai pronunțate”, și dă exemplu situația de la stația Eroilor 1.

Imagini video surprinse de bucureștean care se afla pe peron la stația de metrou arată cum apa curgea din tavan. Imaginile au fost publicate dimineață, pe pagina de Facebook a radioului public BucureștiFM.