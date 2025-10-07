Inundație la o stație de metrou din Capitală: apa curge din tavan. Și este abia începutul potopului! - Imaginile rușinii - VIDEO

Inundație la o stație de metrou din Capitală.
Stația de metrou Eroilor 1 a fost inundată, marți, iar apa a căzut din tavan pe peron, potrivit imaginilor surprinse de martori. Metrorex a anunțat că s-a „intervenit cu rapiditate”, iar trenurile circulă conform graficului. Capitala intră de diseară, de la ora 21.00, sub cod roșu de ploi puternice. 

„Conducerea Metrorex a solicitat creșterea gradului de mobilizare pentru prevenire și intervenție rapidă în vederea asigurării funcționării în condiții optime a rețelei de metrou”, anunță Metrorex, în contextul codului roșu de ploi, care intră în vigoare în câteva ore.

Compania spune că, deja, în unele stații, infiltrațiile „au fost mai pronunțate”, și dă exemplu situația de la stația Eroilor 1.

Imagini video surprinse de bucureștean care se afla pe peron la stația de metrou arată cum apa curgea din tavan. Imaginile au fost publicate dimineață, pe pagina de Facebook a radioului public BucureștiFM. 

Metrorex sună mobilizarea în contextul avertizării meteo de ploi abundente: pregătiri pentru potopul de Cod roșu