Ministrul Pistorius urma să efectueze o vizită în România și Polonia pentru a se întâlni cu militarii germani staționați în străinătate, în cadrul eforturilor de apărare a flancului estic al NATO.

În cadrul acestei vizite, era programată și o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. Totuși, vizita a fost anulată din cauza unei infecții asemănătoare gripei de care suferă ministrul, care nu i-a permis să întreprindă o călătorie de 30 de ore cu înnoptare în străinătate, conform BILD.​

În absența lui Pistorius, delegația germană va fi condusă de Nils Schmid, secretar de stat parlamentar și fost purtător de cuvânt al SPD în Comisia pentru Afaceri Externe.

Schmid va reprezenta Germania în cadrul întâlnirilor planificate cu autoritățile române și va transmite mulțumirile pentru eforturile depuse de militarii germani staționați în România.​

Vizita avea ca scop recunoașterea rolului militarilor germani în apărarea flancului estic al NATO și întărirea cooperării bilaterale în domeniul apărării între România și Germania.

Anularea din motive medicale subliniază importanța respectării recomandărilor medicale și a priorității pentru sănătatea oficialilor, chiar și în contextul unor misiuni diplomatice importante.