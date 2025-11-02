Influencerii chinezi care oferă sfaturi profesionale în domenii precum medicină, finanțe, educație sau drept vor fi obligați, de acum înainte, să dețină diplome universitare și documente care să le ateste competența. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reglementări menite să combată dezinformarea din mediul online, notează greekreporter.com.

Verificarea competențelor devine obligatorie

Conform noilor reguli, platformele de social media precum Douyin (echivalentul chinezesc al TikTok), Weibo și Bilibili vor trebui să verifice și să înregistreze calificările creatorilor de conținut care abordează teme sensibile. Fără aceste verificări, utilizatorii nu vor putea publica materiale cu caracter profesional.

Regulile sunt o reacție la creșterea numărului de cazuri în care persoane fără pregătire au oferit sfaturi greșite publicului, uneori cu consecințe serioase. În special domeniile sănătății și investițiilor au fost afectate de informații false, promovate de influenceri care mizau pe popularitate, nu pe expertiză.

Pe lângă restricțiile pentru creatori, și platformele vor fi trase la răspundere. În cazul în care nu verifică diplomele sau permit publicarea conținutului neautorizat, acestea pot fi sancționate cu amenzi consistente. Deja mai mulți influenceri au fost suspendați sau au pierdut colaborări din cauza lipsei de documente oficiale.