Un sondaj recent arată că 55% dintre tinerii până în 35 de ani primesc sprijin financiar de la familie. Mulți dintre ei rămân fără bani înainte de salariu și economiile lor țin cel mult două luni. Costurile ridicate ale locuințelor și traiului fac dificilă independența financiară.



Reporter: Completezi un CV?

Tânără: Pentru cursuri de formare.

Reporter: Ce anume vrei să urmezi?

Tânără: Marketing digital și economie.

Reporter: Crezi că o să-ți folosească?

Tânără: Da.

Reporter: Ce anume vi se potrivește? Ce anume căutați?

Tânără: Patiser, bucătar, ajutor de bucătar, de astea așa. Încerc mai multe.

Reporter: Și ați găsit ceva care vi se potrivește?

Tânără: Am găsit, dar a zis că încearcă bărbați. Că cică trebuie putere.

Reporter: E muncă multă fizică, să înțeleg.

Tânără: Muncă fizică, da.

În același timp, angajatorii reclamă lipsa forței de muncă pe termen lung și spun că tinerii au pretenții mari, în ciuda lipsei de experiență. Posturi disponibile există în toate domeniile, dar interesul scade de la an la an. Pe de altă parte, tinerii se plâng că nu găsesc locuri de muncă bine plătite și mulți aleg să plece în străinătate.





Reporter: Am văzut că ai fost la un interviu la...?

Tânăr: La pompieri.

Reporter: E ce căutai sau voiai altceva?

Tânăr: Nu neapărat.

"S-au prezentat 4 persoane, dar cele 4, 3 erau doar așa, în trecere, aveau nevoie de semnătură pentru șomaj", spun angajatorii.



Autoritățile și angajatorii avertizează că această situație poate avea consecințe serioase pentru viitorul pieței muncii.