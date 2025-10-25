Incendiu puternic la o pensiune din Tulcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Ce au transmis autoritățile?

Potrivit autorităților, apelul la 112 a fost făcut în cursul dimineții, iar în zonă au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenții la înălțime, precum și o ambulanță SMURD. De asemenea, la operațiune participă și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Murighiol, care sprijină echipele de pompieri în eforturile de localizare a incendiului.

Conform primelor informații, focul ar fi izbucnit în zona acoperișului, însă cauza exactă urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor de la fața locului.

Până la acest moment, nu au fost raportate victime, iar pompierii acționează pentru a împiedica extinderea flăcărilor la clădirile din apropiere.