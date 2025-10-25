Incendiu puternic la o pensiune din Tulcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Incendiu
Incendiu

Momente de panică, sâmbătă dimineață, în localitatea Murighiol, județul Tulcea, după ce un incendiu a cuprins o pensiune turistică. Flăcările s-au extins rapid, iar mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Delta” Tulcea au fost trimise de urgență la fața locului.

Ce au transmis autoritățile?

Potrivit autorităților, apelul la 112 a fost făcut în cursul dimineții, iar în zonă au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenții la înălțime, precum și o ambulanță SMURD. De asemenea, la operațiune participă și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Murighiol, care sprijină echipele de pompieri în eforturile de localizare a incendiului.

Conform primelor informații, focul ar fi izbucnit în zona acoperișului, însă cauza exactă urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor de la fața locului.

Până la acest moment, nu au fost raportate victime, iar pompierii acționează pentru a împiedica extinderea flăcărilor la clădirile din apropiere.

 