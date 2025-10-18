UPDATE 12:25 - Incendiul este lichidat, persoana asistată medical la fața locului a refuzat transportul la spital.

UPDATE 11:26 În acest moment incendiul este localizat pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

Se lucrează la lichidarea acestuia și la ventilarea spațiilor.

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la Hotel Orhideea Garden, situat pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei. Pentru localizarea si lichidarea incendiului s-a constituit dispozitivul de interventie de pe doua laturi ale cladirii.

O singură persoana a fost surprinsa acolo care are arsuri pe aproape 10% din suprafața mâinilor.

Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblu de blocuri cu parter și zece etaje.

Pompierii spun că focul se manifesta la subsolul clădirii, acolo unde funcționează un centru SPA.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare in vederea identificării si evacuării persoanelor.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD.