Cu zece ani în urmă, o polițistă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova a făcut o plângere în legătură cu un fost șef al Poliției din Mizil, care ulterior a fost reținut pentru implicarea sa într-o rețea de proxenetism cu minore. În acest caz, plângerea polițistei către Serviciul Român de Informații (SRI) conținea și numele lui Cornel Dinicu, cunoscut sub numele de "patronul Fermei Dacilor", notează Adevărul.

Evenimentul care implică numele lui Cornel Dinicu a fost subiectul unei intense mediatizări după reținerea comisarului Marius Rotaru, care era șeful Poliției din Mizil la momentul respectiv, în 2016. El a fost acuzat că proteja proxeneții și că ascundea plângerile făcute de minorele traficate. Cu toate acestea, în martie a acestui an, fostul șef al Poliției Mizil a fost achitat definitiv, deoarece instanța a constatat că faptele s-au prescris.

În 2013, Loredana Mariana Ispas, o polițistă din IPJ Prahova, a sesizat SRI cu privire la faptul că Marius Rotaru, la vremea respectivă șeful Poliției Mizil, ar fi favorizat o rețea de proxeneți. Printre victimele acestei rețele se număra și sora polițistei.

În plângerea sa, Loredana Ispas relata faptul că, atunci când victimele veneau să depună plângeri și să reclame că sunt obligate să se prostitueze, comisarul șef nu înainta documentele către structurile specializate pentru investigarea acestor cazuri. Pe lângă aceste acuzații, comisarul șef Marius Rotaru era învinuit și de cămătărie, practici comerciale ilegale și afaceri cu mai mulți interlopi din Mizil, printre care se număra și Cornel Dinicu, care, la acea vreme, era responsabil pentru ridicarea pensiunii "Ferma Dacilor" din localitatea Tohani.

În plângerea formulată către SRI, polițista Ispas a furnizat informații cu privire la locurile în care erau duse minorele traficate. Mai jos este redat un fragment din plângerea respectivă în care apare numele lui Cornel Dinicu.

„Fetele la care am făcut referire, printre care şi propria mea soră, sunt trimise la acești „parteneri de afaceri”, oameni cu influență în zona socială şi economică a orașului. Din cunoștințele mele, se utilizează în acest scop Hotelul Max din Mizil, imobil care are în dotare camere de cazare, restaurant precum și un centru SPA. Un alt loc în care se întâlnește grupul Rotaru este piscina privată aflată la ieșirea din Mizil către Buzău, lângă cartierul Dallas, care aparține lui Cornel Dinicu, persoană care este de asemenea implicată în activitățile infracționale ale comisarului șef Rotaru, care deține și Hotelul Max. Cornel Dinicu este un cunoscut şi periculos infractor, cazurile în care acesta a fost implicat fiind intens mediatizate (cazul Portbagajul din anul 2000, afacerea „Clanul Sportivilor”, scandalul privind mafia ruso-română etc)", se arată în plângerea polițistei din Prahova.

Loredana Ispas a mai precizat că în locațiile conduse de Cornel Dinicu "beneficiarii" actelor sexuale erau doar oameni influenți.

"Prin urmare, în acest hotel, cu știința Poliției Mizil, cel puțin prin comandantul său Rotaru Marius, se desfășoară activități de proxenetism prin care fetele aflate la dispoziția comisarului șef Rotaru sunt plasate, într-un mediu select și sigur, unor bărbați cu funcții de conducere în administrația Orașului Mizil din cadrul I.P.J. Prahova precum și din alte structuri. Acest mod de operare mi-a fost relatat atât de către sora mea precum și de alte persoane, inclusiv de către unii dintre colegii mei de serviciu. Așa cum am precizat mai sus, am fost și eu ținta comisarului șef Rotaru care a încercat în câteva rânduri să profite de mine și să mă atragă în această activitate, și în special după ce a reușit acest lucru cu sora mea", se arată în aceeași plângere.

Comisarul șef Marius Rotaru a fost reținut în anul 2016, la trei ani de la momentul în care polițista Loredana Ispas a depus plângerea.

Pe data de 8 septembrie 2016, știrile erau dominate de reținerea șefului Poliției orașului Mizil de către procurorii DIICOT Ploiești. Marius Rotaru era acuzat de două cazuri de abuz în serviciu și patru cazuri de favorizarea făptuitorului. Ancheta a scos la iveală acuzații potrivit cărora Rotaru ar fi protejat o grupare de traficanți de persoane care obligau mai multe tinere, inclusiv minore, să se prostitueze.

Inițial, comisarul șef Marius Rotaru a fost condamnat la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare de către instanța de judecată de primă instanță. Cu toate acestea, instanța superioară a emis ulterior o achitare, argumentând că faptele erau prescrise. Astfel, cazierul lui Marius Rotaru rămâne curat, iar fostul șef de Poliție și-a continuat viața liniștită, beneficiind de pensia de polițist.

Practic, Curtea de Apel Ploiești a emis hotărârea de încetare a procesului penal împotriva lui Marius Rotaru, pronunțată la data de 2 martie a acestui an. Acest verdict a avut în vedere prescripția răspunderii penale în cazul infracțiunilor de folosire abuzivă a funcției în scop sexual și favorizarea făptuitorului, infracțiuni comise în anul 2016, conform informațiilor prezentate de portalul instanțelor de judecată.

În tot acest timp, Cornel Dinicu, care a respins vehement toate acuzațiile formulate împotriva sa la vremea respectivă, și-a continuat proiectul "Ferma Dacilor" în ciuda controverselor.