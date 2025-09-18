In ultimii cinci ani, PMI a investit la nivelul UE 43,4 miliarde de euro, iar transformarea companiei pentru a construi un viitor fără fum este în linie cu obiectivele de sănătate publică și sustenabilitate asumate.

Contribuția PMI la crearea de locuri de muncă și ecosistemul „Fabricat în UE” în perioada 2019–2023:

- 1 milion de locuri de muncă susținute în economia UE, inclusiv aproximativ 21.500 de angajați direcți în 2023. Restul provin din locuri de muncă indirecte, induse și din retail.

- 19,6 miliarde de euro investiți în peste 45.000 de furnizori. Aceste investiții sprijină ecosistemele industriale locale și reziliența lanțului de aprovizionare.

- 625 milioane de euro investiți în achiziția de frunze de tutun, ca sprijin acordat fermierilor și comunităților agricole europene.

- Peste 2,3 miliarde de euro investiți în cercetare și dezvoltare, cu scopul de a stimula inovația și progresul științific pe continent.

- Peste 33 miliarde de euro generate de exporturile din UE, din care 8,4 miliarde de euro doar în 2023.

„În perioada 2019-2023, investițiile noastre totale la nivelul Uniunii Europene au depășit 43 miliarde de euro, ceea ce a generat o amprentă economică de aproape 290 miliarde de euro. Investim în ceea ce contează cel mai mult: oamenii. Susținem peste 1 milion de locuri de muncă în UE, promovăm dezvoltarea competențelor și consolidăm economiile locale. Aproape 20 miliarde de euro au fost direcționate către lanțul nostru de aprovizionare, ceea ce a dus la întărirea ecosistemului industrial european. Susținem agricultura sustenabilă prin achiziționarea de tutun „Fabricat în Europa” și sprijinirea fermierilor europeni. La nivel global, din 2008, PMI a investit peste 14 miliarde de dolari pentru a dezvolta, evalua științific, produce și comercializa alternative inovatoare fără fum, cu un obiectiv ambițios: să punem capăt epocii țigărilor. Nu este vorba doar despre cifre, ci despre transformare și progres. Călătoria noastră către un viitor fără fum produce schimbări reale și pozitive, iar Europa este în centrul acestui proces – astăzi, peste 40% din veniturile noastre globale provin din produse fără fum, fabricate în 15 dintre cele 19 fabrici europene. UE trebuie să se gândească prioritar la viitor și să creeze un cadru de reglementare care atrage investiții, accelerează inovația și valorifică capitalul uman. Acest studiu demonstrează angajamentul nostru: progresul este real, iar viitorul fără fum se construiește zi de zi, chiar aici, în Europa.” – Massimo Andolina, Președinte Regiunea Europa în cadrul Philip Morris International

„România joacă un rol important în ecosistemul PMI la nivelul Uniunii Europene și în transformarea companiei la nivel global: fabrica Philip Morris România din Otopeni, care a beneficiat de investiții de peste 730 de milioane în ultimii opt ani, este un hub strategic pentru producția și exportul produselor inovatoare fără fum. Contribuim la crearea și susținerea locurilor de muncă, la dezvoltarea lanțului valoric european și la consolidarea rezilienței industriale. Suntem alături de comunitățile în care ne desfășurăm activitatea, investim în oameni și lucrăm pentru a construi un viitor fără fum. Iar Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a încuraja companiile care investesc și contribuie la dezvoltarea socio-economică în UE, prin crearea unui cadru de reglementare care atrage investiții, încurajează inovația și susține creșterea sustenabilă.” – Carmina Fusté, director general, Philip Morris România

Philip Morris International: Un lider global în construirea unui viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din domeniul bunurilor de larg consum care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul fără să îl ardă și pliculețe cu nicotină. În 30 iunie 2025, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 97 de piețe, iar PMI estimează că aproximativ 41 milioane de consumatori adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum dezvoltate de companie; mulți dintre aceștia au renunțat la țigări sau și-au redus semnificativ consumul. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 41% din veniturile nete totale ale PMI în primul trimestru al anului 2025.

Din 2008, PMI a investit peste 14 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață. În urma unei analize solide bazate pe dovezi științifice, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea produsului snus General și a pliculețelor cu nicotină ZYN de la Swedish Match și a unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, precum și a consumabilelor aferente, primele astfel de autorizații din categoriile respective. Versiuni ale dispozitivului IQOS și ale consumabilelor aferente, precum și ale produsului snus General au obținut pentru prima oară și autorizarea ca produse din tutun cu risc modificat din partea FDA.

Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, PMI are ambiția ca, pe termen lung, să se extindă în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de soluții integrate pentru sănătate.

Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com