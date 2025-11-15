„Aici sunt niște proceduri care depind în cea mai mare parte de ministere, iar ceea ce am propus consider că a fost un proiect care este just, corect, respectuos față de magistrați. Săptămâna viitoare vom repune proiectul; în prima parte a săptămânii trebuie să facem asta, ca să existe o perioadă rezonabilă de timp, în așa fel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviință.

Unele dintre ele nu depind în totalitate de noi. Gândiți-vă că ceea ce s-a întâmplat la CCR, ceea ce se întâmplă în zona pensiilor de magistrați, nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă ar depinde exclusiv de Guvern, am fi închis jalonul de mult, cu propunerea pe care am făcut-o, ca pensiile să fie aduse la o valoare rezonabilă, de 70% din ultimul salariu net.

Voi fi pe această funcție cât timp voi putea să fac ceva, pentru că, dacă stai pe o funcție și nu poți să faci ceea ce trebuie, nu are rost să mai stai pe acolo. Iar stai pe o funcție cât timp ai o coaliție în spate care susține acest lucru.”, a declarat Ilie Bolojan.