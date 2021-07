realitatea plus

Într-un interviu acordat presei locale, Ilie Bolojan, a lansat critici care vizeaza unul dintre argumentele des invocate de premier în ultima vreme și anume creșterea investițiilor. "România are nevoie de anumite corecții financiare, pentru că luând credite care sunt folosite pentru funcționarea statului și nu pentru investiții, acest lucru nu face decât să complice existența viitoarelor generații și deci reformele și corecțiile care trebuie făcute se fac, de regulă, la început de mandat."

Solicitat să dea o replică, premierul Florin Cîţu a preferat un răspuns mai degrabă rezervat. "Ar fi o erorare din partea domnului Bolojan să spună că nu sunt investiții. (...) Sunt locuri în care are dreptate, dar sunt și locuri în care nu are dreptate. (...) Nu înțeleg de ce spune așa ceva."



Schimbul de replici vine doar câteva zile după ce Bolojan şi-a reconfirmat mandatul de preşedinte al filialei PNL Bihor şi premierul l-a lăudat, afirmând că de "De la Ilie Bolojan oricine are de învățat! Este un exemplu în administrația locală!"



Raluca Turcan, Dan Vâlceanu, Cristian Băcanu, Mara Mareş sunt doar câţiva dintre oamenii premierului care s-au grăbit să anunţe victoria lui Bolojan pe Facebook şi sa adauge hastagul specific taberei Cîţu: haştag echipa câştigătoare, anunţul mult aşteptat privind susținerea nu a fost făcut de liderul de la Bihor.



Potrivit ultimelor calcule realizate de Realitatea Plus, în lupta pentru şefia PNL, Florin Cîţu are de partea sa 16 filiale, în timp ce Ludovic Orban cu 13. Sunt însă şi filiale, precum cea condusă de Bolojan, care nu au anunţat pe cine susţin, dar şi organizaţii care nu şi-au ales încă noile conduceri.

FILIARE PRO ORBAN

1. Bistrita - Nasaud

2. Botosani

3. Braila

4. Brasov

5. Calarasi

6. Caras - Severin

7. Dambovita

8. Galati

9. Ialomita

10. Mures

11. Olt

12. Teleorman

13. Vâlcea



FILIALE PRO CÎȚU



1. București

2. Bacău

3. Buzău

4. Cluj

5. Dolj

6. Gorj

7. Ilfov

8. Maramureș

9. Mehedinți

10. Neamț

11. Sălaj

12. Satu Mare

13. Sibiu

14. Suceava

15. Vaslui

16. Hunedoara



FILIALE INCERTE



1. Alba

2. Bihor

3. Constanța

4. Giurgiu

5. Iași

6. Prahova