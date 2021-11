Hyundai preia prima pozitie in clasamentul inmatricularilor auto inregistrate de marcile de import in Romania (P)

Totodata, conform statisticilor DRPCIV, in luna octombrie a.c., Hyundai conduce clasamentul inmatricularilor de autoturisme noi de import, cu 965 de unitati si o cota de piata de 10%.

„Prioritatea noastra ramane in continuare clientul. In acest moment, mai mult decat oricand, depunem toate eforturile necesare pentru a onora fiecare comanda”, a declarat Teodor Brusalis, Director Executiv al Hyundai Auto Romania.

In prezent, Hyundai Auto Romania pune la dispozitia clientilor o gama variata de autovehicule si de sisteme de propulsie, dintre care 10 modele eco (electrice, hybrid si plug-in). Obiectivul importatorului este de a pozitiona Hyundai drept unul dintre promotorii mobilitatii eco la nivel national.

Despre Hyundai

Hyundai Auto Romania, parte a Grupului Tiriac, este reprezentantul marcii Hyundai in Romania din anul 1994 si aduce pe piata nationala 15 modele Hyundai, atat din gama autoturismelor, cat si din cea a autovehiculelor comerciale. Fondata in 1967, Hyundai Motor Company s-a transformat in Hyundai-Kia Automotive Group, care este cotat drept al cincilea producator auto la nivel mondial incepand din anul 2007.