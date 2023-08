Horoscopul de weekend ne reamintește ca meritam cu totii ceva mai bun. Si, impreuna, putem lupta pentru asta. Nu esti singur pe lume!

Horoscop weekend. BERBEC

Aceste zile poarta in ele un mare impact asupra lumii tale emotionale. Vei avea nevoie de timp sa metabolizezi toate informatiile noi ce vin spre tine si este intelept sa petreci suficient de mult timp in solitudine ca sa iti clarifici gandurile. Asculta muzica ce te inspira si te motiveaza sa actionezi, fa exercitii, miscare fizica si fa-ti trupul fericit ca si sufletul sa se simta fericit in el. Este timpul sa dansezi mai mult, sa faci ceva fizic ca sa te simti concret stabil pe cele doua picioare. Ai nevoie de miscare organizata si ceva care sa te tina in contact cu pamantul.

Horoscop weekend. TAUR

Lucrurile pe care ti le poti imagina zilele acestea sunt mult mai valoroase decat ti-ar servi altii pe o tava aurita. Lasa-ti mintea sa colinde si sa viseze dar incearca sa te comiti si rutinelor, sa ramai in contact cu lumea reala intr-un mod sanatos. Singura cale sa iti manifesti visele este sa fii suficient de puternic fizic ca sa le poti duce pe umeri. Tehnicile de relaxare vor face minuni pentru mintea ta. Mediteaza, mergi la yoga, respira adanc indiferent ce se intampla in jurul tau. Pe masura ce te focusezi pe existenta ta terestra, cele mai mari dificulati devin din ce in ce mai mici.

Horoscop weekend. GEMENI

Sunetul “hapciu” atunci cand cineva stranuta este invatat prin comportament social si inseamna ceva pentru unii oameni dar cu totul altceva in alte limbi si culturi. Sunt zile in care trebuie sa fii atent, asa ca in acest exemplu, la ce cuvinte scoti, pentru ca ele pot fi interpretate diferit fata de ce ti-ai imaginat, scrie Sfatul Parintilor. Tine minte ca nu toata lumea are acelasi trecut cu al tau, cu aceleasi convingeri si emotii.

Cand te gandesti la viitor, ceva inca iti sta in gat. Lasa sa iasa, elibereaza-te si mergi mai departe spre obiective mai mari pentru care ai dreptul. Nu trebuie sa te multumesti cu mai putin decat meriti.

Cum poate Luna influenta pierderea in greutate si detoxifierea. Lucruri neștiute despre fazele Lunii

Horoscop weekend. RAC

Este asa de multa emotie plutind in aer in jurul tau acum ! Devine din ce in ce mai evident ca trebuie sa faci ceva cu tot ce simti, sa iei initiativa si sa avansezi spre relatiile si lucrurile spre care te simti atras. Multe poti face din pozitia ta daca nu te indoiesti de instinctele tale la tot pasul. Ramai ferm si stabil, in acelasi timp si flexibil ca sa lasi lucrurile sa curga spre ce e cel mai bine pentru tine. Totul se va aseza asa cum trebuie. Nu te indoi cu privire la faptul ca esti calauzit in directia buna de senzatiile tale interne.

Horoscop weekend. LEU

Acum esti ajutat de energiile astrale sa ai putere spre a te exprima asa cum ti-ai tot dorit. Cuvintele pot sa iasa din inima ta si sa iti gaseasca locul in lume iar tu esti increzator ca lucrurile vor evolua in bine daca crezi in puterea lor suficient de mult. Totul in viata ta se misca cu viteza rapida iar tu nu vei putea influenta procesele prin care trec alti oameni decat daca iti vei incetini ritmul ca sa poti asculta cu atentie. Respecta decizia luata de cei apropiati tie, chiar daca ti se pare imposibil de acceptat ca varianta de viitor.

Horoscop weekend. FECIOARĂ

Unele din vechile tale miscari te definesc in ochii altor oameni in aceste zile, dar asta nu inseamna ca trebuie sa tii de ele. In schimb, surprinde pe toata lumea sarind in afara rutinelor tale obisnuite. Acesta este un moment foarte bun sa zgudui sistemul tau si pe cei care nu sunt suficient de alaturi si aproape de tine emotional. Vei vedea ca nu trebuie sa faci prea multe ca sa vezi adevarata fata si culoare a celor ce te inconjoara.

Cele mai speciale zodii de care nu știai - Nativii lor sunt căutați pentru puterea pe care o au: TOP 5

Horoscop weekend. BALANȚĂ

Ajutorul iti va veni atunci cand ai mai multa nevoie de el. Conversatiile si lucrul in echipa de acum iti vor impacta in bine viitorul. Nu risipi niciun moment pentru ca acum ai multa viteza si energie. Senzatiile interne te ghideaza unde sa te duci, cat timp esti suficient de pasionat si focusat. Nu este nevoie sa irosesti timpul in relatii in care nu te simti bine. Energia ta ar trebui folosita doar pentru tine si pentru cei pe care ii iubesti si te iubesc. Toti ceilalti ar trebui sa isi gaseasca o alta sursa de a-si incarca bateriile de energie.

Horoscop weekend. SCORPION

Esti, in sfarsit, foarte clar orientat spre obiectivele tale si spre persoana care doresti sa devii, avand suficienta putere mentala sa gasesti o cale de rezolvare din orice situatie in care te afli. Ceva util tie spus de cineva drag se va dovedi foarte folositor in zilele ce urmeaza. Este in regula sa fii mana dreapta a liderului deocamdata, in loc sa sari sa fii tu insuti liderul. Ia ce ti se ofera, pregatit sa te descurci in conflictele de ego cu cei ce nu iti inteleg punctul de vedere. Da mai multa iubire ca sa te simti mai bine in situatii ce implica initiativa si organizare.

Horoscop weekend. SĂGETATOR

Oamenii fac lucruri incredibile si inimaginabile ; de exemplu, un cuplu din America a cumparat in 2010 propriul lor cod postal in valoare de 360.000 dolari. Desi poti face lucruri incredibile acum, este mai intelept sa te gandesti la cat de folositoare si ce satisfactie vor aduce ele la final. Este timpul sa te comiti spre cele mai adevarate scopuri emotionale si sa cauti relatii care te sustin si te fac sa te simti ca acasa, in loc sa alergi dupa fericire in lucruri cumparate cu bani. Problemele materiale nu te vor mai stresa. Aerul se clarifica si te vei simti mai increzator sa respiri si sa te comiti la obiective mari. Valorizeaza-ti munca si tot ce faci bine.

Zodiile la răscruce: Reîntâlniri și datorii karmice, odată cu drumul retrograd al lui Saturn în Pești până în noiembrie 2023

Horoscop weekend. CAPRICORN

Zilele acestea, astrele iti prevad o implicare in aspecte de tin de familie si anumite preocupari pe care ar trebui sa le eviti, nefiind treaba ta directa, dar te simti responsabil sa te implici in ele. Ai grija ca granitele nu sunt compromise intre tine si cei cu care traiesti si incearca sa iti mentii abordarea asupra sentimentelor cat se poate de sanatoase si deschise. Puterea o vei gasi in radacinile tale atunci cand sapi in ele si vindeci ceea ce este stricat. Rezolva orice neintelegere cu strabunii care te cheama, mediteaza, deschide-ti mintea spre noi abordari alternative care sa iti permita sa sapi destul de mult in adancime ca sa cureti lucrurile pentru tine.

Horoscop weekend. VĂRSĂTOR

Este momentul sa iti faci inima si mai mare decat este si sa te asiguri ca esti in echilibru in preajma oamenilor cand vine vorba despre a da si a primi iubire. Multe oportunitati vor veni pe calea ta daca lasi caile deschise si iti permiti sa simti toate acele emotii care au intotdeauna cel mai potrivit mesaj pentru tine de auzit. Lumea va continua sa se invarta indiferent ce alegi sa faci. Asigura-te ca iti respiri cu claritate fiecare pas pe drum, luand decizii pe baze corecte si pasind cu inima deschisa in fiecare situatie ce ti se ofera.

Horoscop weekend. PEȘTI

In vremea prohibitiei, o companie a incetat productia de bere si a inceput sa produca branza si cascaval. Daca ai dat cumva de restrictii pe calea ta, poate este timpul sa iti transformi munca sau sa te transformi pe tine in ceva total diferit care va servi aceluiasi scop. Exista multe cai in jurul obstacolelor tale ca sa le depasesti, dar le poti vedea daca te distantezi suficient de mult. In timp ce acum este un timp de stabilitate pentru tine, zilele acestea pot parea mai putin stabile fata de ce ai vrea. Surprizele pot fi pozitive sau negative, dar stresul te poate coplesi daca nu ramai calm, sa respiri si sa tii de valorile tale constante.

Cele mai risipitoare zodii: capabile să arunce cu bani în stanga și în dreapta pentru plăcerea ALTORA. Horoscopul bogaților