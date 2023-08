Este cunoscut faptul ca fazele Lunii au o influenta deosebita asupra fertilitatii, iar unii oameni se tund in functie de aceste faze. De asemenea, astrologii sustin ca Luna poate influenta inclusiv dietele si programele de detoxifiere. Conform specialistilor, fazele Lunii pot afecta procesul de acumulare si eliminare a organismului uman.

Cum sa-ti ajustezi dieta in functie de cresterea sau descresterea Lunii

Corpul uman este influentat de fazele Lunii. La fel cum Luna creste sau descreste, organismul trece prin cicluri de acumulare si eliminare. Pe masura ce Luna creste, corpul acumuleaza si tocheaza energie si substante nutritive vitale. Pe masura ce Luna scade, corpul intra in stare de eliminare, scapand de toxine. Pe fondul acestor transformari, Luna noua si Luna plina reprezinta varfurile. De aceea astrologii recomanda sa adaptezi comportamentul nutritional in functie de fazele Lunii, astfel incat sa imbunatatesti capacitatea lui de a arde grasimi si de a elimina toxinele.

Ce trebuie sa faci cand Luna este in crestere

In fazele de crestere ale Lunii (deci intre Luna noua si urmatoarea Luna plina), corpul are tendinta de a absorbi tot ce mananci, stocand energia si utilizand nutrientii pentru a creste si pentru a avea putere. De aceea, in aceasta perioada este indicat sa fii foarte atent la ce mananci, pentru a nu adauga kilograme nedorite. Cand Luna este in crestere este un moment bun sa incepi adoptarea unor obiceiuri sanatoase.

Daca ai de gand sa incepi o dieta, te poti folosi de aceasta perioada a Lunii. Mananca alimente sanatoase, renunta la excese, restabileste-ti nivelul de electroliti, vitamin si nutrient. In acest fel, vei fi mai pregatit pentru dieta in sine si te vei adapta mai usor la schimbarile viitoare.

Daca ai nevoie sa te ingrasi putin, sa iti cresti masa musculara sau sa te recuperezi dupa o boala, aceasta este cea mai buna perioada pentru inceperea unui plan alimentar de vitaminizare si crestere a puterii corpului.

Daca esti deja intr-o dieta, aceasta perioada iti va testa determinarea

Poti experimenta pofte mai mari decat cand este Luna in scadere. Va trebui sa fii strict cu tine si sa iti urmezi indeaproape programul alimentar. Cheia este sa mananci mai putin decat de obicei atunci cand Luna este in crestere. Evita dulciurile, gramsimile si nu manca dupa ce rasare Luna.

Primul patrar, cel dintre Luna noua si Luna plina, este un punct de criza. Daca n-ai avut obiceiuri alimentare sanatoase, se vor vedea efectele. Daca ai facut ceea ce trebuie, continua. Efectele se vor vedea in cateva saptamani, la finalul ciclulul lunar.

Ce trebuie sa faci cand este Luna plina

Luna plina este punctul culminant al cresterii, al etapei cumulative. Ea poate fi sinonima cu sentimentul de plenitudine, satietate, te poti simti balonat, poti avea pofte ciudate si sensibilitate pentru anumite alimente. In perioada Lunii pline ar trebui sa mananci ceva usor, care sa-ti ajute corpul pentru perioada de eliminare ulterioara.

Daca esti pregatit sa incepi o dieta si ai experienta in ceea ce priveste postul cu lichide, poti incepe dieta prin initierea unei scurte cure de detoxifiere (1-3 zile). Poti consuma suc de legume organice, proaspete sau supe de legume. Renunta la lapte, cafea, alcool, bauturi dulci. In schimb, conuma cel putin 8 pahare mari de apa, scrie Sfatul Parintilor. Poti incepe postul in ajunul Lunii pline sau cu cateva zile inainte, in functie de cat timp doresti sa postesti. Postul se intrerupe in ziua urmatoare Lunii pline. Tranzitia trebuie sa se faca usor, cu mese lejere de legume si fructe. A tine postul in momente de Luna plina contribuie la o mai buna detoxifiere si un ajutor dat corpului de a elimina mai repede toxinele in momentele in care luna descreste.

Daca esti deja la dieta, evita alimentele grele, zaharul, grasimile pe toata perioada Lunii pline. Redu consumuld e sare, cafea, alcool. Bea mai multa apa pentru a metine elasticitatea si pentru a reduce la minimum retentia de apa. Pregateste-te de etapa de eliminare a ciclului Lunar.

Ce trebuie sa faci cand Luna este in descrestere

In perioadele de descrestere a Lunii, corpul isi incepe procesul natural de detoxifiere si de descompunere a celulelor de grasime. Acum este un moment prielnic sa incepi o dieta, iar moralul va fi sustinut de faptul ca organismul isi face si el treaba rapid. Totusi, trebuie sa fii foarte hotarat pentru ca perioadele in care luna este in crestere va fi foarte solicitanta si iti va pune la incercare determinarea.

Daca esti deja intr-o dieta de ceva vreme, s-ar putea sa te simti blocat, pentru ca nu e tocmai usor sa dai jos surplusul in perioadele de Luna in crestere. Dar, daca te-ai tinut de program, in curand se vor vedea si rezultatele muncii tale. Bea mai multa apa pentru a facilita eliminarea rapida a toxinelor. Foloseste aceasta perioada pentru a maximiza capacitatea organismului de a arde grasimi si de a elimina toxine. Rezultatele adevarate se vor vedea cand luna ajunge in ultimul patrar.

Ce trebuie sa faci cand este Luna noua

Ca si Luna plina, Luna noua este o perioada de maxim. Numai ca de data aceasta, organismul este la perioada de maxima eliminare, iar de-acum incepe pregatirea pentru “modul asimilare”. In aceast perioada mananca alimente usoare, care sa te ajute sa iti intaresti vointa. Va urma o perioada in care tentatiile te vor pune la incercare.

Daca n-ai inceput inca o dieta, atunci i-ati angajamentul ca vei face schimbari. Stabileste-ti obiective de dieta cand Luna incepe sa scada sau chiar inainte, Luna plina. Dar trebuie sa fii sigur ca mergi cu toate armele inainte. Fa-ti rezervele de nutrient in corp, observa-ti obiceiurile si seteaza-ti mentalitatea potrivita pentru a continua. In timp ce Lunile noi sunt associate cu inceputurile, cel mai bine este sa incepi dieta cand este Luna plina sau tin timpul Lunii in sadere.

Atunci procesele de eliminare ale corpului sunt pe carele sa inceapa sau deja in curs

Daca esti deja intr-o dieta, foloseste-te de puterea Lunii pentru pentru a incepe si un program de exercitii fizice. Stabileste-ti obiceiuri noi si sanatoase pe termen lung. Daca ai deja un astfel de program, reinnoieste-ti angajamentele, pentru a-ti spori determinarea si pentru a reduce riscul de a “cadea in pacat”.

Dupa ce ai trecut prin toate fazele Lunii incercand sa ai grija ce si cum mananci, vei putea sa-ti stabilesti noi obiceiuri pozitive. Vei sti care iti sunt slabiciunile, care iti punctele forte. Si apoi, vei putea sa o iei din nou de la capat, pas cu pas.

