Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un weekend ideal ca sa dai o fuga in afara orasului sau sa participi la un workshop sau o clasa de ceva. Planetele iti activeaza stima de sine si increderea de sine. Mercur se pregateste sa iasa din retrograd in Taur si te incurajeaza sa privesti spre oricine sau orice care iti pot diminua iubirea de sine ca sa decizi daca vrei sa faca parte din trecutul tau si nu din viitorul tau.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astrele iti activeaza sectorul casei si familiei. Asteapta-te la neasteptat si sa stii ca ai tot ce ai nevoie ca sa te descurci cu orice apare in cale. Mercur se pregateste sa iasa din retrograd si iti pune lumina pe sectorul resurselor materiale. Ca atare, poate ca doresti sa te uiti cu mai multa atentie pe situatia banilor, a contului bancar, a facturilor ca sa te asiguri ca totul este in ordine, la zi, sub control.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astrele iti activeaza creativitatea. Deci da-ti voie sa te joci cu noi idei si posibilitati si sa iti asumi riscuri daca ele ti se prezinta pe cale. Mercur se pregateste sa iasa din retrograd si iti activeaza invatatul si comunicarea. Daca exista o carte pe care ai pus-o pe raft pana cand va aparea timpul potrivit si suficient ca sa o citesti, ori exista un curs la care doreai sa participi sau chiar te-ai inscris la el, acest weekend este minunat pentru asa ceva.

