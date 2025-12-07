"Armele noastre sunt legate de existența ocupației și agresiunii", a declarat într-un comunicat Khalil al-Hayya, șeful Hamas pentru Gaza și negociator-șef pentru mișcarea islamistă palestiniană, care a adăugat "dacă ocupația ia sfârșit, aceste arme vor fi plasate sub autoritatea statului."
Contactat de AFP, biroul lui Hayya a precizat că se referea la un stat palestinian suveran și independent.
"Acceptăm desfășurarea forțelor ONU ca forțe de separare, însărcinate să supravegheze frontierele și să asigure respectarea armistițiului în Gaza", a adăugat Hayya, subliniind astfel refuzul clar al mișcării sale în ce privește desfășurarea unei forțe internaționale în Fâșia Gaza a cărei misiune ar fi dezarmarea acesteia.
Hamas susține că va preda armele unei autorități palestiniene, "dacă ocupația ia sfârșit"
