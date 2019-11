Greșeala pe care o fac gospodinele când fierb fasolea și ne îmbolnăvim

2019-11-17 23:09:08

Nici o gospodina nu cred ca face greseala descrisa, adica nu lasa la muiat, nu schimba apa sau o pune rece.Metoda cu apa fierbinte combinata cu apa filtrata,inseamna ca ma "joc" o zi si apoio pun la fiert si mananci seara sau a doua zi? Cred ca fierbe mult mai repede. Metoda mea este f.practica.Fasolea spalata in mai multe ape caldute,o pun la muiat de seara in apa rece. A doua zi se pune la fiert cu apa calda, cu o lingurita de bicarbonat de sodiu, schimband dupa cateva clocote cu inca doua ape fierbincioare, deci 3 ape dupa inmuiere. Daca faci iahnie,ceapa si morcovul sau numai ceapa, trase in ulei, le adaog la sfarsitul ultimei fierberi, sa dea un clocot scurt.Un oarecare disconfort intestinal tot vom avea,datorita compozitiei fasolei. Desi ne place,salata de varza asociata fasolei nu este cea mai indicata,mai buna este o salate de marole, de papadie sau andive.