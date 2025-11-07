„Când un demnitar vede că se săvârșește o infracțiune, nu se limitează la a spune că nu s-a implicat. Nu contează dacă a stat 15 minute sau patru ore în anticameră. El trebuie să depună imediat o plângere la Parchet”, a afirmat Piperea, în exclusivitate la Reaalitatea Plus.

Potrivit acestuia, dacă premierul Bolojan a fost martor la o tentativă de dare de mită – despre care se vorbește că ar fi implicat un milion și jumătate de euro – și nu a denunțat fapta, atunci poate fi sancționat penal. „Nu contează dacă a fost de acord sau nu cu propunerea, ci faptul că a fost martor la o infracțiune și nu a acționat”, a explicat Piperea.

Europarlamentarul a mai spus că, dacă Bolojan va fi chemat ca martor, probabil va refuza să depună mărturie, nu din cauza imunității, ci pentru că „disprețuiește Parlamentul și justiția”.

În cazul în care Parchetul va iniția urmărirea penală a premierului pentru nedenunțarea infracțiunii, decizia va ajunge la președintele României, care este singurul care poate permite urmărirea penală a unui premier. „Dacă domnul Dan refuză, nu se poate întâmpla nimic cu domnul Bolojan. Dacă acceptă, atunci va trebui să motiveze de ce nu ridică imunitatea ministerială”, a concluzionat Piperea.

„Aș spune că îmi amintesc foarte bine, de când studiam dreptul penal și eram și judecător, că există o infracțiune în Codul penal care se numește „omisiunea de a denunța o infracțiune”. Când un funcționar public, sau mai ales un demnitar, vede că se săvârșește o infracțiune, sau că este în curs de săvârșire o infracțiune, nu se limitează la a spune „am stat doar 15 minute și am spus că nu mă bag”.

"Nici nu contează că a stat sau nu acel om patru ore prin anticameră ca să-l aștepte. El trebuie să se ducă imediat, să pună mâna pe telefon sau să-și trimită asistentul personal să depună o plângere la Parchet. Dacă nu face acest lucru imediat, atunci domnul Bolojan poate să aibă o problemă extrem de gravă. Nu pentru faptul că ar fi sau nu de acord cu ce a propus celălalt, ci pentru că era în prezența unei infracțiuni — a unei tentative de dare de mită (înțeleg că, până la urmă, nu s-a consumat) sau chiar a unei dări de mită, având în vedere că se vorbește despre un milion și jumătate de euro pe care acel om de afaceri i-ar fi dat trezorierului PNL.

Dacă ai văzut așa ceva, funcția publică în care ești te obligă să denunți imediat ce ai văzut. Dacă nu ai făcut acest lucru, ești tu însuți sancționabil penal. Pe de altă parte, ca martor, domnul premier Bolojan probabil va refuza să depună mărturie, nu pentru că are imunitate, ci pentru că pur și simplu disprețuiește Parlamentul — așa cum disprețuiește și justiția. Dacă se va pune problema urmăririi penale a domnului Bolojan pentru nedenunțarea tentativei de mită, atunci mingea ajunge imediat în terenul domnului Dan, care este președinte și care este singurul, conform legii, ce are competența de a dispune permiterea urmăririi penale a unui premier, ca de altfel și a unui ministru. Dacă domnul Dan refuză acest lucru, nu se poate întâmpla nimic cu domnul Bolojan.

În momentul în care pe masa lui va ajunge o cerere de la Parchet în care se spune că domnul Bolojan s-a comportat greșit, atunci va trebui să motiveze de ce nu ar ridica imunitatea ministerială a domnului premier. Este vorba despre imunitate ca premier, nu ca parlamentar. Doar domnul Dan poate decide acest lucru.”, a declarat Piperea la Realitatea Plus.