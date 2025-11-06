„Instituțiile de forță ale statului român nu sunt jucării politice! În loc să apere legea, sunt folosite ca instrumente de presiune. Cei competenți sunt dați la o parte, cei corecți sunt pedepsiți, iar cei obedienți sunt promovați.

Polițiștii, militarii și rezerviștii merită respect, nu umilință. Merită protecție, nu teroare. România nu poate fi condusă cu frică și abuz. Instituțiile statului trebuie să slujească poporul, nu interesele unui guvern vremelnic”, a declarat George Simion, în deschiderea conferinței „Deprofesionalizarea și depopularea M.A.I. Politizarea actului de comandă. Context geopolitic în Ministerul de Interne”, desfășurate astăzi la Palatul Parlamentului.