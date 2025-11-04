„Pericolul este în acest moment și lovitura de grație dată agriculturii românești ar fi semnarea acordului Mercosur. Facem un apel, inclusiv în această conferință, ca România să nu adere la acest acord, care va distruge agricultorii români”, a declarat George Simion.

Făcând referire la problemele majore cu care se confruntă agricultura românească astăzi, liderul AUR a menționat: „lipsa pieței de desfacere, care aproape în totalitate este monopolizată, creditarea, care ajunge la dobânzi cămătărești, și infrastructura critică, cu predilecție irigațiile”.

„Noi, ca partid, ne-am îndreptat atenția către producție, către debirocratizare și dereglementare. Avem mult prea multe obligații, mult prea multe metode prin care statul este invaziv, prin care intră în ograda sau stâna omului, intră în bucata sa de pământ. Statul ar trebui să se retragă și să îi lase pe producători să producă. Aceasta este viziunea noastră în general în sectorul economic și se reflectă și asupra ramurii agriculturii”, a mai precizat președintele AUR, mulțumind celor prezenți pentru interesul uriaș manifestat față de această conferință.

George Simion: „Vă ascult doar pe voi, pe români: AUR o susține pe Anca Alexandrescu!”