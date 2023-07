George Becali, nașul Gabrielei Firea, i-a luat acesteia apărarea: „Trebuie să cadă capete grele. Următoarea țintă e Pandele”.

„M-a luat prin surprindere pentru că nu a rezistat presiunii. Eu sunt nașul lor. Dacă erau vinovați spuneam: domne, e vinovată Firea. Conspirație politică, toată lumea a sărit pe ea că stătea bine în sondaje, dar crezi că are legătură Firea de bani cu escrocul ăla care a făcut ce a făcut la bătrâni?

A greșit mult. A stat numai pe televizor să se disculpe. Le-a dat posibilitatea s-o atace. Azi așa, mâine așa... a izbucnit... n-o să fie țap ispășitor Godei. Cine știe de ăla. Stai s-o speculăm politic.

Eu cred, ea e cu foarte mult bun simt și suferă foarte mult... nu va mai reveni. I se va arata tot timpul fața asta care de fapt nu e a ei. Intra ea și cu finu. Te asociază lumea... căminele, oroarea cu voi. A greșit”, a spus Gigi Becali.

Gabriela Firea și-a depus demisia, vineri, de la conducerea Ministerului Familiei, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Decizia a fost luată după discuții cruciale cu premierul Marcel Ciolacu după scandalul căminelor groazei ce a zguduit România.

Gabriela Firea devine al doilea ministru care pleacă din Cabinetul Marcel Ciolacu, după scandalul căminelor groazei

Gabriela Firea a demisionat din Guvern vineri, 14 iulie. Potrivit unor surse politice, ministrul Familiei a fost la o întâlnire, de o oră, de la 13.00, convocată de premierul Marcel Ciolacu, în contextul scandalului ororilor din căminele groazei.

Aceasta a plecat din sediul Guvernului după peste trei ore de la discuțiile cu premierul, după ce și-a depus demisia la Secretariatul General al Guvernului.

Discuțiile de vineri cu Marcel Ciolacu vin dupa demisia lui Marius Budăi , joi, la ședința de guvern, de la conducerea Ministrului Muncii. Dacă își va da demisia, Firea devine al doilea ministru care pleacă din Guvernul Ciolacu, în mai puțin de o lună de la instalare (21 iunie, n.r.).

Șefă PSD București și ministru al Familiei, Gabriela Firea și-ar fi scris și șters demisia de câteva ori, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Numarul zilelor lui Firea la conducerea Ministerului Familiei erau oricum numarate, ea avand la dispozitie un timp de gândire până luni, pentru a lua o decizie în acest sens.

Dacă nu își va anunța demisia până luni, când va avea loc ședința conducerii social-democrate, partidul își va retrage susținerea politică, aur fi transmis lideri ai PSD, potrivit unor surse politice.

Mai mulți lideri PSD au anunțat că susțin plecarea acesteia de la Ministerul Familiei. Avertismentul liderilor din partid vine în condițiile în care Gabriela Firea este prim-vicepreședinte PSD și conduce Organizația București a PSD. În plus, la o săptămână după ce a explodat scandalul căminelor groazei, aceasta a primit o invitație oficială de a candida la alegerile locale pentru Primăria Capitalei din 2024. Partidul Umanist Social Liberal, condus de Cristian Popescu Piedone, a anunțat că o susține oficial pe Gabriela Firea la alegerile locale din 2024, în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei.

Noi stenograme în dosarul azilelor groazei

Patronii știau din timp când urmează să vină controlul. Potrivit procurorilor DIICOT, angajații de la azilele groazei erau anunțați din timp de verificări fie de Ștefan Godei, fie de fratele acestuia.

GODEI DANIEL: Da, Sandu!

SANDU: Dacă e să vină ăia deschid poarta sau?

GODEI DANIEL: Ăia cine?

SANDU: Păi mi-a zis Ştefan că m-a sunat mai devreme … mutat băncile alea …

GODEI DANIEL: Păi suni, dar le deschizi, n-ai ce să faci.

SANDU: Da?

GODEI DANIEL: Băgaţi şi voi acolo, vedeţi să fie cum trebuie p-acolo.

SANDU:Păi am făcut curat.

GODEI DANIEL: Te-a sunat Ştefan că vine?

SANDU: Da.

GODEI DANIEL: A Ok. Hai c-ajung...

SANDU: Am mutat băncile, am mutat alea, am lăsat decât băncile alea

GODEI DANIEL: Foarte bine, foarte bine.

SANDU: Bine, bos!

GODEI DANIEL: Sus să se urce ăştia să mai dea şi ei cu parfum p-acolo, să aerisescă

un pic

SANDU: S-au urcat, acum au coborât.

GODEI DANIEL: Să nu mai miroasă a mort p-acolo.

Același lucru se întâmpla și în momentul în care rudele pacienților veneau în vizită. Bătrânii erau spălați, hrăniți și îmbrăcați cu haine curate.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Trebuie să faci la 4 ce ți-am zis

GODEI DANIEL: Da. Și care-i treaba?

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Că m-a sunat de la AJPIS că vin săptămâna asta ca să ...

pentru licența finală

GODEI DANIEL: Săptămâna asta?

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Da.

GODEI DANIEL: Ok. Uite, astăzi asta o să fac. Opresc pe Sandu...

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Da.

GODEI DANIEL: Și-l pun să urce sus cu Alina să dea toate alea.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Ok

GODEI DANIEL: Să scoată, să pună, să pună fețe noi, să fie curat giugiuc.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Da.

GODEI DANIEL: Da. Îi mai dau și din alea ceva. Alea nu le-am dat.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Da. Da.

GODEI DANIEL: Astea de le-ai adus tu

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Dă-i să schimbe ce e vechi. Tot. Tot. Tot.

GODEI DANIEL: Da. Da. Da. Și le arunc pe alea sau le pun deoparte?

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Pune-le deoparte.

GODEI DANIEL: Ok. Bine.

GODEI ȘTEFAN CRISTIAN: Bine. Hai.

Schema caracatiței cu legături la nivel înalt la nivel înalt în dosarul azilelor groazei a fost prezentată în exclusivitate de Realitatea PLUS. Este vorba despre "coincidențe" care pot pune într-o altă lumină ancheta legată de transferul de bolnavi de la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca către centrele din Ilfov, în condițiile în care acestea nu aveau nici personal, nici dotare de specialitate.

Un personaj cheie este Doru Iacobuș, în prezent șef de cabinet al Consiliului Județean Ilfov și, potrivit unor dezvăluiri făcute de Anca Alexandrescu, omul de încredere al președintelui CJ, Hubert Thuma.

Același Iacobuș este și membru în Consiliul de administrație al Spitalului de psihiatrie "Eftimie Diamandescu" de la Bălăceanca, unde a ajuns la scurt timp după ce s-a pensionat din funcția de șef al Poliției de Ilfov.

O altă coincidență remarcată de jurnalista Ionela Arcanu este că actualul șef al poliției ilfovene, comisarul șef Cristian Perșinaru, este finul lui Iacobuș. Realitatea Plus a încercat să-i contacteze pe cei 2, dar nu a primit niciun răspuns.

În această conjunctură, rezultatele verificărilor DGASC Ilfov la centrele cu nereguli ajungeau pe circuit instituțional și la Iacobuș, ca șef de cabinet al șefului CJ Ilfov, dar și ca membru în CA al spitalului de psihiatrie.

