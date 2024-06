– am atras finanțare europeană și am organizat licitații pentru 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze.

În mandatul de primar general, am început un amplu proces de modernizare a parcului auto al STB care era pus pe butuci. Am lăsat un parc auto modern, cu 830 de vehicule:

Am realizat primele culoare unice de transport, prin separarea căii de rulare pentru tramvaie. În plus, am modificat legislația și am introdus autobuze pe liniile de tramvai, acolo unde a fost posibil.