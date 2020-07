Gabriela Firea acuza Ministerul sănătății de manipulare: "Spuneau că nu mai sunt locuri la ATI. Fals!"

Iata ce mesaj a transmis Gabriela Firea, pe Facebook:

Chiar si in eventualitatea in care cele doua spitale principale covid, de boli infectioase din Bucuresti, raman fara locuri la ATI si ventilatoare mecanice, se organizeaza activitatea medicala imediat, astfel incat pacientii sa fie preluati de spitalele suport covid, sau de oricare alt spital pregatit, cu circuite medicale separate, pentru a trata si pacienti covid, si non-covid.

Avand in vedere ca nu s-a descoperit un vaccin si virusul este, inca, printre noi, consider ca trebuie sa invatam sa traim cu acesta, si sa ne pregatim luand in calcul absolut tot disponibilul de cadre medicale, numar de paturi, aparatura necesara, echipamente sanitare si de protectie, tratamente necesare etc.