„Ne aflăm de mult timp în criză politic, avem și o criză sanitară, deci, în actuala situație România are nevoie de un guvern cât mai repede. În prezent, domnul Nicolae Ciucă e om politic, fiindcă este militar aflat în rezervă. Totuși, un militar este privit bine de către români. Domnul general Ciucă poate fi un bun premier și este soluție bună pentru țară.

România are umbrelă de securitate, este membru UE, stat NATO. Trebuie să fim atenți și să privim ce se întâmplă lângă granițele noastre. Totuși, cred că trebuie să ne uităm la ce se întâmplă acum în România. Cred că PSD și PNL au capacitatea de a da un premier militar. Președintele Klaus Iohannis are experiență și cred că va da cea mai bună soluție pentru România”, a declarat Gabriel Oprea pentru Realitatea PLUS.