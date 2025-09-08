Gabriel Liiceanu, ținta ironiilor după „omagiul” adus premierului: Mă mir că n-a spus că Moise era un „Bolojan român”

Liiceanu a fost deseori criticat pentru susținerea arătată unor lideri politici (Foto: Inquam/Marin Raica)
Filozoful Gabriel Liiceanu a devenit ținta ironiilor după un editorial dedicat premierului Ilie Bolojan, pe care mulți intelectuali l-au considerat exagerat de elogios. Unii l-au comparat cu odele la comandă din Epoca de Aur, dedicate “marelui cârmaci” Nicolae Ceaușescu, în timp ce alții au amintit de alte laude excesive ale lui Liiceanu, unele dintre ele invalidate de trecerea timpului.

Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii și un vechi adversar al lui Gabriel Liiceanu, n-a ratat ocazia să-l atace din nou, de această dată pe tema editorialului dedicat lui Ilie Bolojan.

„Are ghinion bietul Bolojan: într-un nou acces de exaltare, Gabriel Liiceanu îl compară cu Moise. Mă mir că nu ne-a spus că Moise a fost un ‘Bolojan român’. Să ne înțelegem: îl apreciez pe actualul prim-ministru, cred că este un om integru și un autentic patriot, un administrator competent și eficient. Dar nu m-aș lansa în ditirambi care-l storcoșesc, inclusiv plasarea lui în rând cu Kogălniceanu, Ion Brătianu, Carol I, Regina Maria și Iuliu Maniu. În decursul timpului au pățit-o și alții. Să mai amintim de laudele excesive aduse lui Isărescu în 2000 și de cele ridicole adresate lui Dan Barna în 2019 (‘singurul politician cu viziune modernă’)?”, a scris Paleologu.

Într-un ton similar a reacționat și avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM.  Magistratul a făcut o paralelă între modul în care Gabriel Liiceanu l-a ridicat în slăvi pe Bolojan și stilul odelor închinate lui Nicolae Ceaușescu de către Corneliu Vadim Tudor.

„Lecturând panegiricul flamboaiant al d-lui Gabriel Liiceanu, intitulat Oare nu poate fi clonat Bolojan? (nu e nicio ironie sau metaforă la mijloc, filosoful chiar asta își dorește), nu pot decât să mă gândesc că Vadim Tudor a uzurpat nemeritat locul de prim lăudător în slujba cultului personalității lui Ceaușescu. (…) Face să pălească epitetele banale din epocă precum ‘conducător vizionar’, ‘strateg genial’, ‘stegar viteaz’”, a scris Neacșu.