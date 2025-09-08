Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii și un vechi adversar al lui Gabriel Liiceanu, n-a ratat ocazia să-l atace din nou, de această dată pe tema editorialului dedicat lui Ilie Bolojan.

„Are ghinion bietul Bolojan: într-un nou acces de exaltare, Gabriel Liiceanu îl compară cu Moise. Mă mir că nu ne-a spus că Moise a fost un ‘Bolojan român’. Să ne înțelegem: îl apreciez pe actualul prim-ministru, cred că este un om integru și un autentic patriot, un administrator competent și eficient. Dar nu m-aș lansa în ditirambi care-l storcoșesc, inclusiv plasarea lui în rând cu Kogălniceanu, Ion Brătianu, Carol I, Regina Maria și Iuliu Maniu. În decursul timpului au pățit-o și alții. Să mai amintim de laudele excesive aduse lui Isărescu în 2000 și de cele ridicole adresate lui Dan Barna în 2019 (‘singurul politician cu viziune modernă’)?”, a scris Paleologu.

Într-un ton similar a reacționat și avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM. Magistratul a făcut o paralelă între modul în care Gabriel Liiceanu l-a ridicat în slăvi pe Bolojan și stilul odelor închinate lui Nicolae Ceaușescu de către Corneliu Vadim Tudor.

„Lecturând panegiricul flamboaiant al d-lui Gabriel Liiceanu, intitulat Oare nu poate fi clonat Bolojan? (nu e nicio ironie sau metaforă la mijloc, filosoful chiar asta își dorește), nu pot decât să mă gândesc că Vadim Tudor a uzurpat nemeritat locul de prim lăudător în slujba cultului personalității lui Ceaușescu. (…) Face să pălească epitetele banale din epocă precum ‘conducător vizionar’, ‘strateg genial’, ‘stegar viteaz’”, a scris Neacșu.