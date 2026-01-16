Fosta soție a lui Costel Alexe - „Tablă”, șeful CJ Iași, și-a luat vilă de lux de 170.000 de euro cu banii jos

Sursă: Realitatea

Achiziție „cu banii jos” în inima Iașului. Raluca Alexe a devenit proprietara unui imobil pe strada Săvescu, în urma unei tranzacții de 170.000 de euro. Deși valoarea proprietății este semnificativă, fosta soție a șefului CJ Iași, Costel Alexe, nu a contractat niciun împrumut, stingând întreaga datorie prin plăți cash și viramente bancare într-un timp record.

În vara anului 2024, în timp ce magistrații Curții Supreme analizau probele dintr-unul dintre cele mai răsunătoare dosare de corupție ale ultimilor ani, Raluca Alexe, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Iași, a finalizat o achiziție imobiliară de proporții în zona exclusivistă Sărărie.

170.000 de euro achitați în doar patru luni

Aceasta a plătit 170.000 de euro pentru o proprietate pe strada Săvescu, compusă dintr-un teren de 583 mp și trei corpuri de clădire, tranzacția ridicând noi semne de întrebare prin rapiditatea și modalitatea sa de execuție. Întreaga sumă a fost achitată în doar patru luni, între iunie și octombrie 2024, prin patru tranșe care au totalizat valoarea imobilului, fără a se apela la vreun credit bancar sau ipotecă.

Raluca Alexe a declarat oficial în fața notarului că banii provin integral din „surse proprii”, deși planurile sale pentru locație sunt deja ambițioase, obținând un certificat de urbanism pentru reconstruirea, supraetajarea și modernizarea radicală a celor trei imobile.

Costel Alexe, cunoscut pentru dosarul „Tabla”

Această investiție imobiliară masivă are loc într-un context juridic extrem de tensionat, fiind direct umbrită de dosarul de corupție „Tabla”, în care Raluca Alexe este inculpată alături de fostul său soț și de frații acestuia.

Conform procurorilor DNA, pe vremea când era ministru al Mediului, Costel Alexe ar fi pretins și primit 22 de tone de produse metalice de la Combinatul Liberty Galați.

Traseul mitei ar fi fost disimulat prin asociația Help People and Nature și societatea Corporex, ambele administrate de Raluca Alexe, produsele fiind ulterior utilizate pentru amenajarea parcului zoo al familiei de la Sculeni.

În prezent, în timp ce proprietatea din Sărărie se pregătește de șantier, Raluca Alexe este judecată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, următorul termen la Curtea Supremă fiind fixat pentru data de 3 februarie 2026.

SURSA