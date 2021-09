„Și eu acuz DNA că mi-a încălcat drepturile, atât mie, cât și familiei mele, atunci când a ridicat la percheziția domiciliară bunuri ce nu au legătură cu cauza sau cu mine. Știți că procurorii DNA au ridicat la percheziția domiciliară banii soacrei mele, bani economisiți pentru momentul când va pleca dintre noi, păstrați într-o batistă în casa proprietatea sa? Banii au fost restituiți după multe luni și după nenumărate cereri. Nici acum nu am înțeles dacă regia cu banii bătrânei a fost pentru spectacolul media sau doar un abuz al procurorilor. Orice om, fără cunoștințe juridice, știe că nu poți ridica la percheziție obiecte sau bunuri care nu aparțin persoanei acuzate sau care nu au legătură cu cauza.



Nu am să mă plâng și să vă spun câte abuzuri am îndurat în perioada în care am fost în custodia statului, privat de libertate. Vă spun doar că viața mea a fost pusă în pericol când am fost scos din spital și urcat într-o mașină, fără tratament, transportat o zi întreagă până la București”, a declarat fostul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava, prin intermediul avocatului său.

Comisarul a fost arestat vineri, 27 noiembrie 2020, împreună cu alte 13 persoane, într-un dosar mamut care se referă la permise și înmatriculări ilegale. El era șeful Serviciului de Permise și Înmatriculări din Suceava, iar anchetatorii spun că uneori, obținea din șpăgi și 20.000 de euro într-o singură zi.

La perchezițiile de la locuința acestuia s-au găsit aproximativ 60.000 de euro și 60.000 de lei, plus 37 de ceasuri de firma, la care se mai adaugă și bijuterii de aur.