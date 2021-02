În mandatul meu, banul public este folosit eficient și transparent”, a transmis Florin Cîțu.

Ministrul Economiei - Claudiu Năsui a criticat, de asemenea, modul în care s-a aplicat până acum Măsura 3, ajutoare de stat de 50.000 – 200.000 euro pentru IMM-uri. Ministrul Economiei spune că programul, menit să ajute companiile să treacă mai ușor peste criza provocată de COVID-19, a ajuns să finanțeze cumpărarea unor locuințe.

„Măsura 3 de ajutor de stat nu își atinge scopul pentru care a fost creată. Din cei 27.736 de aplicanți, avem 8.275 care au aplicat pentru imobile. Dacă ne raportăm doar la proiectele finanțate, cu bugetul actual sunt doar 3.580 de firme finanțate. Dintre acestea, 1.807 finanțează imobile. Practic mai mult din jumătate din proiectele eligibile sunt pe imobile. Nu acesta era scopul măsurii. Ea era menită să fie o măsură de ajutor în perioadă CoVid, și ajunge să finanțeze cumpărări de apartamente.

Am încercat să rezolvăm cât mai multe probleme legate de aceste scheme de ajutor de stat. De la blocaje în evaluare, la găsit finanțare pentru ele. Pentru toate cele 3 măsuri, a trebuit să reparăm mașina din mers. Am reușit să găsim și finanțare, grație ministrului Cristian Ghinea. Am reușit să creștem ritmul de procesare pe M2 de 7 ori. M1 avem toată intenția să-l refacem, de data asta cu cei care au fost omiși prima dată”, a scris Claudiu Năsui.