Florin Cîțu, despre digitalizarea aparatului public: ”Am scăpat de simbolul nenorocit de a-ți lua parola online de la etajul 2”

”A trecut ceva timp de când am vorbit în spațiul public despre o economie liberală. Am fost concentrați cu toții să rezolvăm o problemă care a lovit economia globală. A fost un test neprevăzut pentru acest guvern, dar am făcut tot ce am putut ca efectele să fie cât mai puțin resimțite. Nu a fost ușor, nu pentru că n-am avut soluții, ci pentru că am fost subminați permanent de majoritatea toxică PSD. Fiecare soluție și propunere a fost măcelărită. Nu au fost singuri ci susținuți de propaganda mass-media susținută ani de zile cu contracte foarte grase.

Să aveți încredere și certitudine că soluția liberală este singura care poate scoate România din această criză. Îndemnul președintelui Klaus Iohannis pentru a termina cu majoritatea toxică PSD din Parlament este singurul justificat. Urmează un moment de cumpănă, 6 decembrie, când avem șansa să ne implementăm strategia liberală. Mă adresez românilor care sunt indeciși: România liberală va fi condusă de principii clare. Proprietatea privată este sacră. Informatizarea și digitalizarea aparatului public – am arătat în acest an că se poate face. Am scăpat de simbolul nenorocit de a-ți lua parola online de la etajul 2. În economiile liberale, antreprenorul este un erou, nu este un infractor. Într-o Români liberală toți pornesc cu șanse egale. Sănătatea și Învățământul rămân prioritățile noastre. Dragi liberali, aveți încredere. Luptăm împreună, câștigăm împreună, guvernăm împreună”, a spus Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, joi seara, la lansarea programului de guvernare.