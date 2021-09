Premierul Florin Cîțu ar putea ajunge să dea explicații la DNA în dosarul achiziției de vaccinuri. Șeful Guvernului și-ar putea pierde funcțiile politice, dacă va fi urmărit penal.

Însă, nu este singura problemă penală a premierului. DNA a început urmărirea penală în dosarul circularei trimise în PNL cu antetul Guvernului. Asta înseamnă că atât fosta consilieră, care a și demisionat după scandal, cât și Florin Cîțu ar putea intra în vizorul procurorilor anticorupție.

"Domnul Vlad Voiculescu a semnat pentru 28 de milioane, domul Tataru pentru 30 de mii de doze ..eu am semnat pentru 4 milioane de doze. Aici domnul Vlad Voiculescu a semnat pentru 9 milioane de doze de vaccin care nu a fost niciodata aprobat. Este bizar sa aud astfel de discutii ..pentru ca nu exista banii pentru sanatatea oamenilor sau as fi vrut sa il vad pe Voiculescu intr un centru de vaccinare…cele doua; inteleg ca sunt 2; sunt in rem; justitia functioneaza; oamenii aceia cand primesc o informare incep o cercetare. Ce mi se pare mizerabil si revoltator sa asociezi cu persoana mea; este fapta nu persoana. Sa remarc si coincidenta cu cateva zile inainte de Congres; Inteleg frustrarea...", a declarat Florin Cîțu.