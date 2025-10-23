Luni, Coldea trebuie să le explice judecătorilor de ce a solicitat ridicarea măsurilor asigurătorii instituite de DNA, precum și a măsurii controlului judiciar.

Generalul Statului Paralel și fostul număr doi în SRI a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție, alături de fostul șef al Direcției Juridice a SRI, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă (decedat la finele lunii septembrie), avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani.

Marius Voineag, șeful DNA, este ferm convins că Florian Coldea nu scapă: „Dosarul este solid”

sursă: Portalul instanțelor

Între 2018 și 2024, inculpații ar fi folosit influența dobândită în fostele funcții publice pentru a obține sume mari de bani sub aparența unor contracte de consultanță juridică, promițând „protecție” și soluții favorabile în dosare penale.