"Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Suplimentul pentru energie se oferă lunar, pe tot parcursul anului”, a transmis, sâmbătă, Florin Manole.

Potrivit ministrului Muncii, cererile se depun la primăria localităţii de domiciliu, iar formularele pot fi obţinute de la sediul primăriei sau descărcate de pe site-urile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a precizat că persoanele vulnerabile pot beneficia de:

ajutor pentru încălzire, care acoperă total sau parţial costurile cu încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026;

suplimentul pentru energie, acordat lunar, pe tot parcursul anului.

Ajutorul se acordă familiilor sau persoanelor singure fără alte bunuri ori proprietăţi, care au venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană pentru familie sau până la 2.053 lei pentru persoana singură.

În sezonul rece trecut, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a plătit circa 2 milioane de ajutoare şi suplimente, în valoare de aproximativ 1 miliard de lei.

Peste 900 de milioane de lei s-au plătit pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri.