Avocații firmei promit despăgubiri, însă oamenii sunt sceptici că vor primi ceva. Primarul din Crevedia a încercat, din nou, să se ascunde și nu a vrut să permită presei accesul în sală, deși inițial anunțase că este o ședință publică.

„Sunt senator Șoșoacă, vă rog să-mi dați drumul. Pentru ce nu permiteți oamenilor să asiste? De ce faceți înțelegeri cu această firmă când oamenii m-au solicitat să fiu prezentă.

Am fost aici, în locul dvs, iar când patronul la înmormântarea soților Barbu era cu 15 paznici vis a vis de biserică și se plimba cu 15 oameni care-l păzeau, iar când doamna l-a filmat a pus 2 gealați să o ia la bătaie”, a spus Diana Șoșoacă.

Explozii Crevedia. Încă un rănit a decedat

Luni dimineața a fost raportat al patrulea deces dupa expoziile tragice de la Crevedia. Potrivit surselor Realitatea PLUS este vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani.

Încă un pacient rănit în urma exploziilor care au avut loc la Crevedia a murit, luni dimineaţă, la Spitalul de Urgenţă Floreasca.

Din primele informatii, pacientul avea arsuri pe 95% din suprafata corpului, fiind internat la spitalul Floreasca in stare extrem de grava.

Vorbim despre un civil care a fost ranit in timpul primei explozii de la Crevedia si nu despre un reprezentant al ISU, dintre cei raniti in timpul operatiunilor de stingere a incendiului care a survenit in urma deflagratiei.

"În cursul acestei dimineți (luni dimineata - n.r.), a decedat la Spitalul Floreasca un pacient aflat în stare foarte gravă încă de la începutul internarii, cu arsuri pe 95% din suprafața corporală.

Adresăm condoleanțe familiei", au transmis reprezentantii Ministerului Sanatatii.