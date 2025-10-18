Explozia din Rahova. Neconcordanțe grave între ora deflagrației și ce spun autoritățile

Foto/Arhivă/Inquam
Foto/Arhivă/Inquam

Ora de pe o cameră de filmat aflată într-un magazin din apropierea blocului unde a avut loc explozia contrazice comunicatul dat de ANRE! 

Ora comunicată nu coincide cu momentul exploziei surprins de camerele de supraveghere


ORA 07:08 Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele - s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze

ORA 08:44 Distrigaz a anunțat ca a primit din nou informația că miroase a gaz

ORA 09:06 Camera video de la magazin a înregistrat explozia. Este altă oră a exploziei față de ceea ce a anunțat ANRE

09:08 Arafat: explozia a fost semnalată

09:15 Arafat: primele forțe au ajuns la fața locului

09:18 Arafat: a fost activat planul roșu

09:30 comunicat ANRE: Distrigaz a găsit sigiliul rupt

sursa Realitatea Plus 