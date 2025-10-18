Ora comunicată nu coincide cu momentul exploziei surprins de camerele de supraveghere
ORA 07:08 Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele - s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze
ORA 08:44 Distrigaz a anunțat ca a primit din nou informația că miroase a gaz
ORA 09:06 Camera video de la magazin a înregistrat explozia. Este altă oră a exploziei față de ceea ce a anunțat ANRE
09:08 Arafat: explozia a fost semnalată
09:15 Arafat: primele forțe au ajuns la fața locului
09:18 Arafat: a fost activat planul roșu
09:30 comunicat ANRE: Distrigaz a găsit sigiliul rupt
sursa Realitatea Plus