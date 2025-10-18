Explozia a avut loc la nivelul etajelor 5 și 6 și a fost atât de puternică încât a putut fi auzită din mai multe zone ale orașului. La scurt timp au ajuns la fața locului primele echipe de pompieri, după care autoritățile au activat planul roșu de intervenție și au înființat o celulă de criză. Etajele au fost pur și simplu spulberate, iar mai multe victime au rămas prinse sub dărâmături. Șocant este că o persoană a murit după ce a fost proiectată de explozie în blocul de vizavi.





„N-au vrut să cheme specialist că ne costă bani. Am chemat pompierii eu ieri și n-au vrut să mai cheme mai departe... că scăpam! Doamne nu pot să cred că nu mai avem casă. N-am reușit să iau nimic din casă, că erau explodate toate dulapurile”, spune o femeie al cărei apartament a fost distrus în blocul în care a avut loc deflagrația.





Nu mai puțin de 14 autospeciale de stingere, 4 de descarcerare, 36 ambulanțe cărora li s-au alăturat încă 14 din Ilfov, 300 de pompieri, 36 de medici, 125 de jandarmi și 75 de polițiști au participat la operațiunea de la locul tragediei. Salvatorii și-au asumat riscuri uriașe pentru a intra printre dărâmături în căutarea victimelor. Au fost aduși inclusiv câini de urmă.



Blocurile operatorii de ortopedie, chirurgie, neurochirurgie și chirurgie plastică ale mai multor spitale au fost pregătite imediat pentru valul de răniți. Doi dintre răniți sunt într-o stare mult prea gravă pentru a fi tratați în România, motiv pentru care medicii au decis să îi transfere în străinătate. Printre persoanele rănite grav este o fată în vârstă de doar 17 ani, intubată și instabilă hemodinamic. Din păcate, o femeie gravidă de 24 de ani a fost găsită decedată.

#realitateaplus #Foryou #Romania ♬ original sound - Realitatea Plus @realitatea.plus Până acum, cel puțin 3 persoane au murit și alte 14 au fost rănite după explozia devastatoare care a distrus mai multe etaje ale unui bloc din Capitală! Răniții au fost transportați la mai multe spitale, iar starea unora dintre ei este atât de gravă încât vor fi transferați în străinătate. Printre victime se numără și copii. Nu mai puțin de 400 de persoane care locuiesc în zonă au fost afectate de deflagrație. Imobilul este atât de degradat încât va fi demolat. #stiri

„Vorbeam la telefon și am stat puțin în pat. Am văzut deodată că a sărit apartamentul, geamurile au sărit perdelele pe mine. Nu știam. Fum în casă. Nu mai știu ce e acolo, vă dați seama”, a declarat o persoană afectată de explozie.



Deflagrația a afectat și clădirile din vecinătate. Geamurile apartamentelor s-au spart sau au sărit din pereți cu tot cu tâmplăria PVC. La fel s-a întâmplat și cu clădirea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, unde mai multe săli de clasă au fost distruse. Nu mai puțin de 700 de elevi și zeci de profesori au fost evacuați imediat, iar școala va rămâne închis în perioada următoare.

„Soția mea este învățătoare aici la liceu și era chiar în clasa de vis-a-vis de blocul care a sărit în aer. Norocul lor a fost că au avut grilaje. Dacă n-aveau grilajele...”, concluzionează un bărbat din cartier.



Experții Institutului de Stat în Construcții au făcut primele evaluări și au decretat că blocul în care a avut loc explozia ar putea să se prăbușească. De aceea, va fi demolat. Toți locatarii afectați de deflagrație, în jur de 400, nu se mai pot întoarce în apartamentele lor și vor primi adăpost din partea autorităților.