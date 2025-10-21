Explozia de la blocul din Rahova, provocată de o fisură într-o conductă a rețelei principale – SURSE/experți autorizați

Trei oameni au murit pe loc, alți câțiva sunt foarte grav răniți (FOTO: Inquam Photos)
Un scenariu nou, luat în calcul de experții în domeniul exploziilor, schimbă radical perspectiva în cazul tragediei soldate cu 3 morți și 15 răniți. Potrivit unor surse care citează raportul specialiștilor, acumularea de gaze din bloc s-ar fi produs de la o fisură în conducta principală din exterior. Într-o astfel de situație, vina n-ar fi nici a locatarilor, nici a firmei private care întreținea instalațiile de gaz din interior.

Conducta din exteriorul blocului ar fi avut mai multe fisuri, iar scurgerile s-au produs în acel tunel subteran, după care gazul a urcat în imobil pe o coloană, probabil de aerisire. Ipoteza apare în raportul preliminar al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, citat de mai multe posturi TV.

Din cauza unui obstacol între nivelele 5 și 6, gazul s-a acumulat în acea zonă, a umplut un apartament, iar la o scânteie electrică s-a produs deflagrația distrugătoare.

În aceste condiții, închiderea valvei de alimentare a coloanei din bloc n-ar fi avut niciun efect, pentru că nu de acolo se producea scurgerea. Scenariul pare susținut și martori care au relatat despre un miros foarte puternic de gaz și în exterior.