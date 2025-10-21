Conducta din exteriorul blocului ar fi avut mai multe fisuri, iar scurgerile s-au produs în acel tunel subteran, după care gazul a urcat în imobil pe o coloană, probabil de aerisire. Ipoteza apare în raportul preliminar al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, citat de mai multe posturi TV.

Din cauza unui obstacol între nivelele 5 și 6, gazul s-a acumulat în acea zonă, a umplut un apartament, iar la o scânteie electrică s-a produs deflagrația distrugătoare.

În aceste condiții, închiderea valvei de alimentare a coloanei din bloc n-ar fi avut niciun efect, pentru că nu de acolo se producea scurgerea. Scenariul pare susținut și martori care au relatat despre un miros foarte puternic de gaz și în exterior.