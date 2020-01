Experții FBI consideră unic modul în care Gheorghe Dincă a încercat să scape de cadavrele victimelor sale și efortul depus de acesta, în condiiile în care statisticile din SUA arată că din 112 răpitori de copii care și-au ucis victimele, doar trei au recurs la incendiere.

"Date fiind asteptarile lui Dinca in ceea ce priveste detinerea controlului, inclinatia acestuia catre violenta afectiva, preferintele sale sexuale anormale si ceea ce este probabil ca acesta sa fi interpretat ca fiind un "succes" in legatura cu agresiunile, crimele si eliminarile cadavrelor lui Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu, fara a fi prins, este putin probabil ca Alexandra Macesanu sa fi fost ultima lui victima", este concluzia specialistilor de la FBI.

Materialul de urmarire penala in cazul Caracal noteaza ca, in timp ce veridicitatea celor declarate de acesta in cadrul audierii este indoielnica, luand in considerare declaratiile scrise puse la dispozitia BAU in luna decembrie 2019, acesta a parut amabil pe parcursul audierii.