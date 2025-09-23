”Jandarmeria Română informează cetăţenii că, în perioada 21–26 septembrie 2025, la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, judeţul Dâmboviţa, se va desfăşura un exerciţiu de antrenament cu participare internaţională.

În această perioadă, în zona menţionată, se vor derula simulări tactice şi scenarii specifice unor intervenţii în situaţii de criză, ce pot implica deplasări de trupe, utilizarea unor echipamente speciale şi prezenţa sporită a forţelor de ordine”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Română, într-un mesaj postat pe Facebook.

Jandarmii fac,a stfel, apel la populaţie să nu intre în pacnică: ”Facem apel la populaţie să nu intre în panică! Toate activităţile sunt planificate, controlate şi fac parte dintr-un exerciţiu de pregătire, neexistând niciun pericol real pentru cetăţeni”.

Exerciţiul reuneşte reprezentanţi din 15 ţări, 5 organizaţii internaţionale de securitate, precum şi peste 500 de militari români şi străini, având ca scop consolidarea cooperării internaţionale în domeniul securităţii şi perfecţionarea capacităţii de intervenţie a forţelor de ordine.

”Carpathian Blue Shield este o ocazie unică de a întări parteneriatele strategice şi de a dezvolta expertiza operaţională în domeniul securităţii publice şi al gestionării situaţiilor de urgenţă. Este o evaluare importantă a nivelului nostru de pregătire, atât individual, cât şi colectiv, şi o reafirmare a angajamentului nostru ferm pentru protejarea cetăţenilor şi asigurarea stabilităţii”, a declarat generalul-maior Cătălin Stegăroiu, prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.