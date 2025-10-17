Florin Nenciu, denunțătorul fostului primar liberal din Sinaia, a sunat la Poliție joi seara pentru că a fost amenințat cu moartea de către oamenii primarului, chiar în propria casă, susține acesta. În urma plângerii depuse, Poliția Sinaia nu a luat nicio măsură de protecție. Denunțătorul susține că nu e prima dată când primește amenințări din partea oamenilor din apropierea edilului Oprea. În dimineața aceleiași zile în care denunțătorul a primit amenințări, fostul primar a fost a fost eliberat ”din greșeală” de procurorul DNA.

Chiar în seara zilei în care s-a decis eliberarea din arest a fostului primar PNL Vlad Oprea, cu sprijinul unui procuror DNA care a calculat greșit termenul la care măsura expira și trebuia cerută prelungirea arestului, Florin Nenciu, consilier local AUR și denunțător al lui Vlad Oprea a depus plângere la Poliție pentru că mai multe persone au venit în timpul nopții la geamul apartamentului în care locuiește în Sinaia și l-au amenințat cu moartea.

Florin Nenciu a povestit că a sunat imediat la Poliția din Sinaia și a solicitat ordin de protecție, nefiind prima dată când primește amenințări din partea oamenilor din apropierea lui Vlad Oprea:

” Au fost niște persoane aici la mine în spate, mi-au bătut în geam, m-au amenințat că te omor,nenorocitule. Da, da, mi-a bătut în geamul ăsta din spate de aici. (…) Deci știe exact undelocuiesc, la geamul acela din spate, m-au amenințat, mi-au transmis înjurături și au fugit.

N-am văzut cine e. Am sunat la poliție imediat. Am mai primit amenințări pe Facebook. (…) Deci cine a făcut amenințări ştie exact despre cine e vorba. Am primit ameniţări şi pe Facebook, în seara asta am sunat şi mai devreme la poliţie că am nevoie de protecţie, totul este legat de primarul Vlad Oprea.

Absolut totul este legat de primarul Vlad Oprea. Am vorbit cu doamna Potec la poliţie astăzi să îmi ofere protecţie. Nu este singură ameniţare cu internopi din cauza primarului Vlad Oprea, Dan Radu Benjamin, Beni Gonț, familia Gonț” le-a descris Florin Nenciu evenimentele polițiștilorveniți la fața locului.

”Vă rog să am protecție atât eu ca și familia mea”

Potrivit denunțătorului joi seara aproape de miezul nopții, cineva a bătut în geamul dormitoruluisău și o voce a strigat din întuneric:

„Te ducem la gară. Se întoarce Oprea. O să vezi tu ce pățești.”

Victima a fost suferit și în trecut daune materiale în urma amenințărilor primite, motiv pentrucare a solicitat ordin de protecție pentru el și familia lui. Poliția din Sinaia nici până la acestmoment nu a reacționat în urma apelului lui Florin Nenciu:

”Deci vă rog să am protecție atât eu ca și familia mea. Vă arăt mesaje și pe Facebook de amenințări din partea primarului Vlad Oprea. Nu se poate așa ceva ca acest individ să acaparezeorașul cu un grup infracțional. Vă rog să luați camerele de filmat de la Primărie. Da, e camera acolo jos și în partea cealaltă, să vedem cine exact a a venit la domicilul meu iarăși.

Știți că acum ceva timp mi-a distrus toate bunurile de la 3 unități. Eu cu doamna Potec am vorbit astăzi și am solicitat sprijinul. Vă salut cu respect!”