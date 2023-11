"In 2024 vom avea 2 majorari de pensii care au 2 filosofii diferite fiecare. Majorarea de la 1 ianuarie 2024 a valorii punctului de pensie de la 1.785 la 2.032 lei de care vor beneficia toti pensionarii sistemului public de pensii in plata. Vorbim de aproximativ 5 milioane de pensionari in plata.

De la 1 septembrie, exact cum este specificat in aceasta lege care a fost aprobata in Guvern si saptamana viitoare va intra in procesul legislativ in Parlament, vom reusi sa intram in plata si cu pensiile recalculate dupa noua formula din lege. Astfel incat, in septembrie vom avea a doua majorare. De data aceasta, nu mai este la fel ca prima majorare cu o suma fixa, cu un procent fix pentru toate persoanele. Aici conteaza foarte mult parcursul profesional, data iesirii la pensie, numarul de puncte acumulate, stagiul de cotizare realizat. Diferentele vor fi intre pensionari in functie de conditiile enumerate", a declarat Daniel Baciu pentru Realitatea PLUS.

Intrebat care este marja in acest caz, intrucat ministrul Muncii a vorbit despre mai multe procente, unele mici, iar altele si de 80%, seful Casei de Pensii a raspuns: "Asa este. Asa cum am spus, conteaza parcursul profesional al fiecarui pensionar, perioada de contributivitate si momentul cand a iesit la pensie. Unii au iesit in niste momente favorbaile, si atunci vor beneficia de o majorare mica, unii chiar vor ramane cu pensiile la acel cuantum - vorbesc, de exemplu, de cei care au beneficiat de indicele de corectie de 1,41%, fata de cei care nu au beneficiat de acest indice de corectie. Evident ca majorarea va fi mai mare in cazul celor care nu au beneficiat de acest indice. Aici majorarile vor fi diferentiate in functie de aceste conditii. Nu avem niste restrictii".

Reporter: De ce nu faceti invers - intai sa rezolvati pensiile nedrepte si pe urma sa le inversati?

Daniel Baciu: Ca sa facem invers, trebuia deja legea sa fie adoptata si publicata in Monitorul Oficial. Trebuiau normele de aplicare facute, adoptate. Normele de aplicare se elaboreaza in termen de 90 de zile. Cel mai important lucru, trebuia aplicatia informatica deja facuta pentru a respecta intocmai prevederile acestei noi legi a pensiilor care guverneaza sistemul public de pensii. Din aceasta cauza nu avem cum sa facem acest lucru de la 1 ianuarie. Procesul de evaluare, care este unul extrem de complex, este pe finalizare. Sunt in jur de 95% dintre dosare deja digitalizate.



Reporter: Din perspectiva dvs, ca specialist, exista in momentulajorari sa se aplice?

Daniel Baciu: Legea a fost facuta ca sa fie aplicata. Cu impact bugetar. Nu cred ca s-a pus problema vreodata ca aceasta lege sa nu fie adoptata. Este o lege foarte buna pentru pensionari, mai ales pentru cei aflati in plata, cat si pentru viitotii pensionari.

A fost o lege negociata cu CE, cu Banca Mondiala, se stie foarte clar care este impactul bugetar. Sunt ferm convins ca legea se va aplica atat de la 1 ianuarie, cat si de la 1 septembrie.