Eugen Tomac a DEMISIONAT după ce PMP nu a intrat în Parlament: ”Îmi asum acest rezultat” - Cine îi ia locul

Partidul Mișcarea Populară a obțiunut un procent cu doar câteva sutimi sub 5%, scor care ar fi dus formațiunea politică în Parlamentul României.

”Mulțumesc tuturor celor care au dat votul pentru PMP. Vă suntem profund recunoascători. În democrație este absolut esențial să privești cu realism și responsabilitate spre rezultate. Am avut organizații cu scoruri extraordinar de bune, dar și județe în care nu am putut convinge cetățenii. În mod clar, am obținut un rezultat bun în condițiile date. Ne-am fi dorit să fie mult mai mare.

Vreau să le mulțumesc românilor din Republica Moldova, care au votat peste 30% cu PMP. Politica e un joc de echipă și trebuie să o privim cu maximă seriozitate și responsabilitate inclusiv în ce privește rezultatul. Avem un scor de 4,94%. Acolo unde avem zero voturi sau avem membri care spun că au votat și nu se regăsesc, am făcut contestații – peste 1900 de contestații la BEJ-uri și BEC.

Suntem conștienți de evoluția rezultatului și așteptăm cu mult interes modul cum vor fi soluționate aceste solicitări care sunt legitime și necesare. Am luat decizia de a-mi asuma acest rezultat care ne mulțumește, dar în politică trebuie să privești viața în ochi așa cum este. Prin urmare, mi-am depus demisia din funcția de președinte PMP”, a declarat Eugen Tomac.

Marius Pașcan va fi președinte interimar și în perioada următoare vom organiza un nou congres.